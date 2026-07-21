Catalunya autoriza el suministro eléctrico necesario para la gigafactoría de IA de Móra la Nova

Catalunya da un paso importante para garantizar la viabilidad de lo que el Govern interpreta como uno de los proyectos de futuro más relevantes para Catalunya. Este martes, según ha confirmado EL PERIÓDICO, el Ejecutivo catalán dará luz verde a la adquisición de 20 megavatios por parte de la empresa Cetenis SL, lo que facilitará el desarrollo de la gigafactoría de inteligencia artificial que se pretende instalar en los municipios de Móra la Nova y Tivissa (Ribera d'Ebre).

El objetivo de esta operación es asegurar que la compañía, que se instalará en el sector industrial de El Molló, podrá disponer de la energía necesaria para desarrollar, como mínimo, la primera fase del plan. En concreto, según los estudios del INCASÒL, se requerirán en un principio 54 megavatios.

El presidente del Gobierno, con representantes del consorcio que impulsa la gigafactoría de inteligencia artificial española. / José Luis Roca

A día de hoy, el sector solo dispone de 34. Por esta razón es clave el visto bueno a la utilización de estos 20 megavatios adicionales.

Infraestructura digital

Partir de ahí, el proyecto, que tiene el apoyo del Gobierno central, podrá avanzar con una mayor seguridad energética, uno de los principales condicionantes para la implantación de una infraestructura de estas características. Además, de esta forma, se confirma la capacidad de Móra la Nova para albergar una de las futuras gigafactorías de IA que promueve la Unión Europea.

El Govern, que respalda el proyecto y lo considera estratégico, ya había anunciado la cesión de una parcela de entre tres y cuatro hectáreas en este polígono industrial. La Generalitat confía en que la gigafactoría permita atraer nuevas inversiones vinculadas a la economía digital y genere actividad económica y empleo cualificado.

Mapa que muestra la ubicación de la Gigafactoría de IA prevista en Móra la Nova, Catalunya

Por este motivo se han implicado en la operación, según ha podido saber este diario, varias consellerias de la Generalitat. Tanto el Departament de Territori, Habitatge i Transició Energètica, que avala la adquisición de los 20 megavatios extra, como las carteras de Empresa y Presidència trabajan conjuntamente para que la candidatura sea firme y la gigafactoría se haga realidad.

Inversión público-privada

El plan prevé movilizar una inversión de alrededor de 5.000 millones de euros y está impulsada por un consorcio público-privado integrado por seis empresas, lideradas por Telefónica, además de un inversor internacional.

La idea, si el proyecto sigue avanzando, es que Móra la Nova se convierta en una de las cinco grandes infraestructuras de computación avanzada que Bruselas quiere desplegar en territorio comunitario. La elección de la Ribera d'Ebre responde, entre otros factores, a la disponibilidad de suelo industrial, a su capacidad energética (ahora reforzada) y a la presencia en la zona del Área Digital de les Terres de l'Ebre.

Aun así, el suministro autorizado este martes no cubre todavía todas las necesidades que podría alcanzar el complejo en sus sucesivas etapas. No obstante, sí permite dar seguridad a la primera fase. Además, cabe señalar que según el Plater (el documento que indica cómo y dónde desarrollar las renovables), la comarca de la Ribera d'Ebre tiene margen para la instalación de nuevas energías limpias, y también para repotenciar parques existentes. El aspecto energético es clave para dar viabilidad al proyecto y ya ha generado alguna inquietud en el territorio, sobre todo en sectores que temen que la presencia de la gigafactoría cree "tensión" por la energía en la comarca.