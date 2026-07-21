Jubilación anticipada
El caso de Alan y Katie, un estilo de vida austero a cambio de una jubilación muy adelantada: "No era sufrimiento, era estrategia"
Alan y Katie Donegan, de 40 y 35 años, lograron jubilarse anticipadamente gracias a su estilo de vida austero y estrategias de ahorro
Jubilación anticipada: cómo acceder a ella y requisitos para adelantar el cese de la actividad laboral
Toda una vida dedicada a eliminar gastos innecesarios y ahorrar lo máximo posible en ciertos aspectos del día a día, por ejemplo, evitar encender la calefacción en casa. Para Alan y Katie Donegan este estilo de vida les permite crear un colchón financiero de cara al futuro.
"No era sufrimiento, era estrategia", asegura la joven pareja, de 40 y 35 años respectivamente, que hace siete años logró jubilarse siguiendo una forma de vida basada en la austeridad, llevada incluso al extremo.
Un objetivo de ahorro muy alto
Él trabajaba como coaching mientras ella ejercía su puesto de gestora de riesgos, intentando evitar gastos innecesarios y empleando hábitos de ahorro rigurosos. "Llevamos el almuerzo al trabajo durante 10 años y pudimos jubilarnos", comenta Alan.
Este hábito les permitió ahorrar unos 53.000 dólares, aunque el objetivo era mucho mayor: alcanzar el millón de libras esterlinas (1,3 millones de dólares), un objetivo que les permitió abandonar sus puestos de trabajo de forma definitiva.
Los Donegan forman parte del movimiento Financial Independence, Retire Early (FIRE), un fenómeno que atrae a cada vez más personas. En este caso, el principio es básico: vivir en una austeridad extrema durante la etapa laboral para capitalizar la mayor cantidad de ingresos posibles.
Estilo de vida austero a cambio de una jubilación adelantada
El objetivo de esta estrategia sería poder retirarse mucho antes de la edad habitual. Dicho fenómeno se ha convertido en una alternativa para muchas personas en mitad de un contexto marcado por la inflación y las subidas en los costes de la vivienda.
Aun así, este estilo de vida puede no ser el más efectivo para todas las personas. Algunos expertos aseguran que la jubilación a edades tan jóvenes puede no ser la opción más adecuada para nuestra vida social.
"Si te jubilas pronto pero careces de amistades o un propósito, cabe preguntarse si realmente vale la pena", señala Carol Schleif, estratega de BMO Private Wealth.
Sin embargo, es cada vez más habitual que las personas tomen sacrificios iniciales a cambio de una mayor libertad financiera. Con todo ello, los resultados futuros sobre nuestra economía pueden ser muy significativos, permitiendo jubilarnos antes de lo esperado.
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