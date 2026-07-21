CaixaBank Tech nombra a una máxima responsable de ciberseguridad

CaixaBank ha reforzado su estructura de ciberseguridad con la creación de una nueva unidad especializada en esta materia en CaixaBank Tech, su filial tecnológica, especializada en el desarrollo de innovación y de tecnología para las diferentes áreas de actividad del grupo financiero.

Según ha podido saber EL PERIÓDICO, para liderar este departamento, la entidad de la estrella ha nombrado a María Guillamón como 'chief information security officer' (CISO) de CaixaBank Tech. La directiva trabajará junto a Alberto Rosa, que es a su vez CISO del Grupo CaixaBank, que es quien ha dirigido hasta ahora la política de ciberseguridad tanto en la entidad financiera como en sus filiales.

Guillamón, que estudió ingeniería técnica de Telecomunicaciones, lleva 15 años vinculada a la ciberseguridad. Tras pasar por empresas como Aventia, SCC y Everis, entró en el Grupo CaixaBank en 2014. Desde entonces ha ido pasando por distintos departamentos y responsabilidades; su último cargo ha sido el de directora de Cybersecurity Prevent & Detect en el grupo bancario.

El nuevo equipo estará formado por especialistas que refuercen las capacidades internas para incorporar la visión de la ciberseguridad a todas las fases de los proyectos tecnológicos. La iniciativa se enmarca en el contexto de cambios en el sector financiero y en la aparición de nuevos retos relacionados con los últimos avances en materia de inteligencia artificial y computación cuántica, que han supuesto una reconfiguración en las herramientas de defensa.

En este nuevo escenario, CaixaBank quiere integrar la ciberseguridad como un componente fundamental en el desarrollo de innovación y en la creación de nuevas soluciones y servicios.

Simulacros

La entidad que dirige Gonzalo Gortázar ya tiene un protocolo de inteligencia ante amenazas en el campo de la ciberseguridad. CaixaBank cuenta con un ecosistema en esta materia con equipos especializados e infraestructura tecnológica avanzada para proteger las transacciones digitales, y mantiene una política de información continua a los clientes a través de su página web, las redes sociales y una 'newsletter'. Asimismo, la entidad de origen catalán realiza recurrentes simulacros de ciberataque y cuenta con un consejo asesor en el campo de la ciberseguridad.

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En los últimos tiempos, CaixaBank ha participado en distintos proyectos europeos en este ámbito y es la única entidad financiera española implicada en los pioneros Vigilance y Cyberaid. Además, ha formado parte de 14 consorcios europeos de R+D+i colaborativos desde 2018, dentro de distintos programas de financiación de la Comisión Europea.