Andrés Millán, experto en inversiones, sobre empezar a ahorrar: "Tienes que pagarte a ti mismo primero. Tienes que invertir y no solo ahorrar"

A la hora de empezar a generar nuestro colchón financiero, los primeros pasos siempre pueden ser difíciles, sobre todo si hablamos de sobrepasar amplios umbrales de ingresos. En este caso, el abogado y experto en inversiones Andrés Millán (@lawtips) admite que los primeros 100.000 euros pueden ser los más difíciles de conseguir.

La importancia de poder elegir cómo queremos invertir

"100.000 euros invertidos al 10% anual generarían 10.000 euros al año", una cifra que corresponde a 833 euros al mes. Todo ello significa que el rendimiento del capital "empieza a ser un sueldo en paralelo y la bola de nieve del interés compuesto va cogiendo tracción real", admite el experto.

"Cuando ganas dinero, es mucho más fácil ganar más dinero. El sistema está hecho para que sea así", señala. De este modo, empezar puede ser el paso más difícil.

Una vez que se tiene algo de dinero, el proceso sería más sencillo, ya que la persona puede empezar a elegir, e incluso a recurrir a gestores o asesores experimentados para acompañarle en el proceso.

Por ello, el experto considera la gran importancia que tiene invertir, aunque los primeros cinco años son los más complicados. "Cinco años aportando 100 euros al mes al 10% serían 8.000 euros", señala Millán como el momento donde muchas personas abandonan el proceso de invertir.

Un consejo clave sería maximizar el ahorro: "págate a ti mismo primero". De esta forma, no solo debemos invertir sino también ahorrar, evitando gastos impulsivos o innecesarios.

Un proceso largo que se debe empezar cuanto antes

Es importante entender que pasar de 0 a 100.000 euros, invirtiendo 300 euros al mes al 10% nos puede suponer un largo proceso de 13 años, mientras que el umbral de los 100.000 a 200.000 euros se puede alcanzar en tan solo cinco años.

Asimismo, de los 200.000 a 300.000 euros, el proceso disminuye hasta los 3 años y 7 meses. A su vez, si se continúa el proceso, para pasar de los 600.000 a 700.000 euros solo tendríamos que emplear un año y seis meses.

Millán lo tiene claro: "en 30 años habrías generado 700.000 euros, pero casi todo ese capital se generó en los últimos 17". En vista de ello, el abogado recuerda que la parte más difícil del proceso sería empezar.

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Por ello, lo más recomendable sería empezar cuanto antes si te propones adentrarte en el mundo de la inversión, todo ello disponiendo del conocimiento y asesoramiento adecuado. El resultado de un proceso bien estructurado podría permitirnos obtener mayores ingresos.