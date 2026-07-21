Alfonso Muñoz, experto en jubilación: “Personas que han cotizado 45 años ven cómo su pensión se reduce de por vida”

Existen casos de personas que comenzaron a trabajar muy jóvenes, acumulando más de 40 años en su carrera laboral. Sin embargo, este largo periodo de cotización no tiene por qué evitar las penalizaciones en los casos de jubilaciones anticipadas.

Una protección de largas carreras laborales

Frente a ello, asociaciones como ASJUBI40 reclaman un cambio en la normativa, en concreto, defienden la eliminación de los coeficientes reductores en largas carreras de cotización.

Con su propuesta, buscan proteger las pensiones de jubilación de personas que han cotizado 40 o incluso 45 años, tras llevar toda su vida trabajando, y que sufren una reducción en su prestación tras jubilarse antes de la edad ordinaria.

En este sentido, el funcionario de la Seguridad Social, Alfonso Muñoz, admite que la asociación de jubilados ha conseguido importantes avances, creando incluso un debate político que ha llegado al Congreso de los Diputados.

Una pérdida de interés institucional y sindical

En vista de ello, los responsables políticos han acordado tomar acción en este asunto, aunque todavía sin efecto. Con todo, ASJUBI40 señala la ineficacia del Gobierno, criticando además el abandono de los sindicatos mayoritarios con respecto a estos largos periodos de cotización.

El problema principal habría sido una pérdida de interés por parte de los responsables, cuando estos ya habían prometido anteriormente su apoyo y actuación.

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De este modo, los afectados no consideran justo que una persona con 45 años cotizados pueda ser penalizada de igual forma que alguien con muchos menos años cotizados