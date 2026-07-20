Virginia López Bello, abogada laboralista, sobre las bajas laborales: "La relación laboral llevaba mucho tiempo deteriorándose hasta hacerse insostenible. El conflicto simplemente hace visible un daño que ya existía"

El asunto de las bajas laborales continúa siendo uno de los temas más polémicos de la actualidad española, que enfrenta a los sindicatos con las empresas acerca de la consideración de absentismo en algunos conflictos laborales.

Para los organismos de trabajadores, el problema es que muchas de estas empresas no intentarían prevenir las enfermedades que causan bajas laborales, respetar las jornadas o reforzar el sistema sanitario.

Bajas laborales como causa de conflictos continuados en el tiempo

De este modo, la abogada laboralista Virginia López Bello señala el principal problema en mitad de esta situación que, lejos de ser las bajas como tal, para ella el motivo sería "cómo se trata muchas veces a muchos trabajadores".

La experta admite que, después de observar muchos conflictos entre trabajadores y empresas, la baja laboral no se debe a un hecho puntual, sino más bien a una situación prolongada en el tiempo.

"Antes ha habido meses, incluso años, de salarios que apenas permiten vivir, de cambios de turno, impuestos sin negociación, de modificaciones unilaterales de las condiciones de trabajo, de horas extraordinarias que no se pagan y se exigen como obligatorias...", señala la abogada como posibles antecedentes de una incapacidad temporal.

Una evaluación de riesgos sin eficacia real

Según López Bello, el principal problema es que ley obliga a las empresas a evaluar y prevenir los riesgos psicosociales. Y aunque esta sea una obligación, "demasiadas empresas convierten esa evaluación en un mero trámite administrativo que acaba olvidado en un cajón, mientras el estrés, la ansiedad, la presión y el desgaste emocional siguen creciendo".

A su vez, asegura que las empresas que respetan a sus trabajadores, pagan correctamente y cumplen con la prevención de riesgos, poseen un nivel de absentismo mucho menor que en otras compañías donde no se respetan los derechos laborales.

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"Es muy cómodo culpar al trabajador enfermo", sentencia la abogada. Con todo ello, admite que muchas bajas se podrían haber evitado si algunas empresas cumplieran con la ley y trataran a las personas con la dignidad que se merecen.