La Seguridad Social digitaliza sus comunicaciones: la vía electrónica será la primera opción para notificar bajas e incapacidades desde septiembre de 2026

En los últimos años, la Seguridad Social se ha propuesto cada vez más adaptar los formatos tradicionales de trámites administrativos a las nuevas tecnologías.

Es por ello que la mayoría de estas gestiones ya se pueden realizar de forma telemática, mediante herramientas como Cl@ve o el certificado electrónico. De esta forma, los ciudadanos pueden realizar sus trámites administrativos sin tener que acudir a la oficina presencialmente.

La vía electrónica como primera opción

A partir del 1 de septiembre de 2026, las comunicaciones de la Seguridad Social se acercarán aún más a la digitalización. En concreto, las personas que soliciten una baja médica, incapacidad permanente o una lesión permanente no incapacitante recibirán las notificaciones electrónicas como primera opción.

Básicamente, la vía principal para realizar comunicaciones sería la alternativa electrónica. Por ello, el usuario podrá revisar sus resoluciones en la Sede Electrónica de la Seguridad Social, así como recibir avisos mediante correo electrónico o SMS, según lo especificado por cada persona.

Un modelo donde convivan métodos tradicionales y actuales

Ahora bien, esta decisión no implica la eliminación de las cartas en físico, sino que en algunos trámites la prioridad será la comunicación digital. La razón es que muchas personas contarían con medios suficientes para acceder a este tipo de documentos electrónicos.

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Por otro lado, quien tenga dudas con los métodos electrónicos siempre puede asistir a los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS). Con ello, el usuario puede aprender a usar los nuevos formatos, mientras todavía continúan los tradicionales formatos físicos.