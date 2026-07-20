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Ryanair lanza vuelos desde 19 euros hasta esta medianoche por el Mundial: destinos y condiciones de la oferta

Destacan vuelos desde Barcelona-El Prat con precios a partir de 14,99 euros a destinos como Alghero (Italia), Fez (Marruecos) y Londres Stansted (Reino Unido)

Celebración del Mundial de España, hoy en directo

Aviones de la compañía Ryanair en el aeropuerto de El Prat de Barcelona.

Aviones de la compañía Ryanair en el aeropuerto de El Prat de Barcelona. / Manu Mitru

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Ryanair lanza una promoción especial por la victoria en el Mundial que permite reservar vuelos desde 19 euros hasta la medianoche. La campaña incluye una amplia selección de rutas nacionales e internacionales con tarifas reducidas, disponibles por tiempo limitado. La oferta solo está disponible hasta este lunes a las 23:59 horas y es válida para vuelos con salida o llegada a España.

En su página web están disponibles vuelos a Marruecos, Portugal, Irlanda, Italia, Reino Unido, Francia, Malta o Polonia, además, evidentemente, de los viajes nacionales. La oferta está disponible para viajar entre el 1 de agosto y el 31 de octubre.

Entre las ofertas destacan vuelos desde Barcelona-El Prat con precios a partir de 14,99 euros a destinos como Alghero (Italia), Fez (Marruecos) y Londres Stansted (Reino Unido). También es posible encontrar billetes desde 17,99 euros a ciudades como Bolonia, Milán, Nápoles, Palermo o Turín, y desde 19,99 euros a Marrakech, París Beauvais, Tánger, Venecia o Zadar. Además, la promoción incluye destinos en España como Ibiza, Málaga, Palma, Menorca y Santiago, con tarifas desde 20,99 euros.

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La mayoría de los billetes promocionales se sitúan entre 15 y 25 euros, aunque las tarifas están sujetas a disponibilidad y pueden variar en función de las fechas de viaje y de los servicios adicionales contratados. La oferta estará vigente hasta las 23:59 horas de hoy, por lo que quienes deseen beneficiarse de estos precios deberán completar su reserva antes de esta medianoche. "Esta promoción está sujeta a disponibilidad y solo está disponible para reservas hechas en determinadas rutas y fechas", explican

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