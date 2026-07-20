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ENERGÍA

La cúpula de Naturgy no acude al viaje oficial de Sánchez a Argelia por un problema técnico en su avión

La comitiva del grupo encabezada por su presidente, Francisco Reynés, se queda en tierra en Barcelona por una incidencia mecánica de la aeronave contratada para trasladarse a Argel en la expedición de empresas españolas

La vicepresidenta Aagesen ha tenido un encuentro con Repsol, Enagás, Moeve, Técnicas Reunidas, Aqualia, Sacyr, CAF, Indra e Airbus, entre otras compañías españolas con presencia en el país norafricano

El presidente de Naturgy, Francisco Reynés.

El presidente de Naturgy, Francisco Reynés. / EFE / ZIPI ARAGÓN

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David Page

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Madrid
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Moncloa busca escenificar la apertura de una nueva etapa en las relaciones con Argelia y el punto final de la crisis diplomática de los últimos años. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realiza este lunes una viaje oficial a Argel que tiene un importante componente económico, singularmente energético. En la visita oficial participa una amplia comitiva de empresas españolas con intereses en el país norafricano. Pero de manera inesperada se ha quedado fuera del viaje precisamente la compañía con mayor presencia y con un papel estratégico.

La cúpula de Naturgy, la energética que es la mayor importadora de gas natural argelino y que es accionista junto al grupo estatal Sonatrach del gran gasoducto que une a ambos países, finalmente no ha acudido al viaje por una incidencia en el avión que iba a trasladar a toda la comitiva de ejecutivos de la compañía, según confirman a EL PERIÓDICO fuentes de la compañía.

El avión privado contratado por el grupo para realizar el traslado ha tenido un problema técnico esta mañana y se ha quedado en tierra en el aeropuerto de Barcelona, y no ha dado tiempo a sustituirlo por otra aeronave. La expedición de Naturgy estaba encabezada por su propio presidente, Francisco Reynés, que iba a acompañar a Sánchez e iba a participar en otros encuentros con miembros del Gobierno español.

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha presidido un encuentro en la residencia del embajador de España en Argel, con representantes de empresas españolas o con sede en España, y que también están presentes en Argelia. Un encuentro en el que iba a participar Naturgy, pero al que finalmente no ha podido acudir.

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Aagesen se ha reunido con directivos de Repsol, Enagás, Moeve, Sisener Sigma, Técnicas Reunidas, Aqualia (FCC), Sacyr Agua, CAF GB Foods, Vicky Foods, Equatorial Coca Cola Bottling Company, Indra y Airbus, según han confirmado fuentes ministeriales. Un encuentro en el que la vicepresidenta ha subrayado que “España busca reforzar sus relaciones con sus vecinos y socios históricos como Argelia”, un país con el que “después de años difíciles, las relaciones están en una nueva etapa, con la reactivación del Tratado de Amistad, la normalización de los contactos y el restablecimiento de los flujos comerciales”.

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