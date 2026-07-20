Manuel Hernández, abogado experto en herencias: "Las compañías aseguradoras tienen la obligación de transmitir esta información sobre los seguros de vida del causante a los organismos estatales"

El proceso para gestionar una herencia puede ser muy complejo, ya sea por las decisiones legales, plazos fijos y obligaciones fiscales, generando consecuencias importantes.

En este caso, el abogado Manuel Hernández, director de Vilches Abogados, comenta algunos errores habituales que pueden surgir a la hora de tramitar una herencia, como por ejemplo, no solicitar los certificados de seguros de vida.

No recibir certificados de seguros de vida

Para el experto, muchas veces no se solicita por las familias estos certificados de seguros de vida, aunque "desde hace años, las compañías aseguradoras tienen la obligación de transmitir esta información sobre los seguros de vida del causante a los organismos estatales".

Con este documento, los herederos pueden saber cuáles son los seguros de vida vigentes una vez que llega la fecha de fallecimiento.

No cumplir el plazo de pago del Impuesto de Sucesiones

Otro error frecuente se relaciona con la liquidación de los Impuestos de Sucesiones. En este caso, es importante cumplir los plazos, ya que se dispone de seis meses desde el fallecimiento para realizar los trámites del impuesto, con posibilidad de solicitar una prórroga durante los primeros cinco meses.

Por ello, se vuelve esencial conocer el plazo para aceptar la herencia a beneficio de inventario, que corresponde a 30 días desde el fallecimiento, evitando que las deudas puedan afectar al patrimonio del heredero.

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Con todo ello, estas son solo algunas de las prácticas señaladas por el abogado experto en herencias. Para Hernández, informarse adecuadamente y buscar los mejores asesores legales puede ahorrarnos muchos problemas, evitando posibles sanciones fiscales.