Una jueza estadounidense paraliza temporalmente la fusión entre Paramount y Warner Bros para crear el mayor coloso audiovisual de EEUU

Un juzgado de California ha emitido una restricción temporal de 14 días para paralizar la fusión de Paramount y Warner Bros, una transacción valorada de 110.000 millones de dólares (96.500 millones de euros), después de que los fiscales generales de doce estados de EEUU interpusieran una demanda contra la operación por sus implicaciones sobre la competencia en el sector audiovisual y de la comunicación.

La jueza de distrito de California, Araceli Martínez-Olguín, se ha inclinado por la petición de los demandantes que solicitaron esta medida y ha determinado que "dado que los estados demandantes plantean serias dudas sobre el fondo de su demanda en virtud de la Ley Clayton", el "interés público" favorece esta restricción.

"Se prohíbe temporalmente a los demandados (Paramount y Warner) cerrar o consumar la transacción o tomar cualquier medida, directa o indirectamente, para integrar o consolidar sus operaciones conforme a la transacción", reza el auto.

De esta manera, la orden se extenderá durante al menos 14 días, aunque el tribunal podría extenderla más allá de este plazo en caso de existir una causa justificada.

Hace una semana, el fiscal general de California encabezó una coalición de doce estados para impugnar la fusión de dos grandes grupos mediáticos y audiovisuales arguyendo que causará "un daño sustancial a las salas de cine, las distribuidoras de cable básico y, en última instancia, al público de todo el país" al fusionar dos de las cinco principales distribuidoras de películas de Hollywood y dos de los cinco principales propietarios de canales de televisión por cable. Previo a la presentación de la orden de restricción temporal para paralizar la operación, los demandantes solicitaron a las propias empresas que dejaran en punto muerto su planes hasta que se resolviese la cuestión en los tribunales.

La fusión supone integrar grandes activos de comunicación y entretenimiento, como las cadenas de televisión CNN y CBS, dos estudios cinematográficos, la plataforma de streaming HBO y otras cadenas de televisión por cable, entre ellas las enfocadas al público infantil y juvenil Nickelodeon y Cartoon Network. Además de franquicias y películas de éxito global como Harry Potter, Juego de Tronos, Star Trek o Misión Imposible.

"La adquisición propuesta por Paramount de Warner Bros pondrá fin a esta competencia, amenazando a los espectadores con precios más altos, el declive de la exhibición cinematográfica en salas y una reducción en la variedad, calidad y cantidad de contenido distribuido", rezaba el comunicado emitido por los fiscales cuando presentaron la demanda.

Los estados incluidos dentro de la demanda son, además de California, Arizona, Colorado, Connecticut, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón y Washington.