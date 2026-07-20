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Turismo en el Báltico

Polémica por un enorme hotel en la costa: forma de crucero, más de mil habitaciones de 60 metros cuadrados como mínimo y vistas al mar

El complejo Gołębiewski de Pobierowo recibió una reserva cada 16 segundos en su inauguración: más de 2.100 en un solo día

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Imagen del hotel Gołębiewski de Pobierowo, en Polonia, con forma de crucero y vistas al mar Báltico

Imagen del hotel Gołębiewski de Pobierowo, en Polonia, con forma de crucero y vistas al mar Báltico / Gołębiewski de Pobierowo/Instagram

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Goundo Sakho

Goundo Sakho

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El nuevo Hotel Gołębiewski de Pobierowo se convirtió en uno de los proyectos turísticos más comentados de Polonia incluso antes de abrir sus puertas, el pasado 10 de junio.

Su gigantesca estructura, comparada por muchos con un crucero varado junto al mar, ha despertado tanta curiosidad como debate no solo por su diseño, sino también por sus dimensiones.

Desde hace años, el complejo acapara miradas por su imponente presencia en la costa del mar Báltico.

Reservas cada 16 segundos

El hotel ya ha sido bautizado por muchos como el ‘pequeño Dubái’, y no es para menos. Como exponen medios como 'The Independent', la expectación ha sido tal que el establecimiento decidió adelantar su inauguración del 17 al 10 de junio y, en un solo día, recibió más de 2.100 solicitudes. El ritmo fue frenético: una reserva cada 16 segundos.

A pesar de la avalancha de peticiones, el complejo está diseñado para alojar a unas 3.000 personas. En total, cuenta con más de 1.200 habitaciones y suites repartidas en una superficie de más de 180.000 metros cuadrados. Eso sí, en esta primera fase, solo se ha puesto en marcha una parte del total de habitaciones.

Instalaciones orientadas al ocio

Más allá del alojamiento, el Hotel Gołębiewski quiere convertirse en un destino en sí mismo. Su propuesta gira en torno al descanso, con una oferta pensada para quienes buscan unas vacaciones sin salir del recinto. Entre sus principales atractivos destacan un parque acuático, piscinas, spa, saunas, jacuzzis y gimnasio. A ello se suman espacios pensados para el ocio familiar y varias zonas de restauración.

Pero si hay algo que llama especialmente la atención son las dimensiones de sus habitaciones: las estándar alcanzan los 60 metros cuadrados, muy por encima del tamaño habitual de una habitación doble en muchos hoteles europeos, que suele oscilar entre los 160 y los 230 pies (entre 18 y 25 metros cuadrados), según recoge el sistema de gestión hotelera 'Mews', y el precio online ronda los 330 euros por habitación y noche.

Dificultades y contratiempos

El camino hasta la apertura no ha sido sencillo. El proyecto acumuló varios retrasos por distintos motivos, entre ellos la pandemia, el encarecimiento de los materiales y los problemas en la cadena de suministro. A ello se sumó, además, el fallecimiento en 2022 de Tadeusz Gołębiewski, fundador de la cadena hotelera.

La larga espera no ha hecho más que aumentar el interés entre los turistas, sobre todo polacos, pero también viajeros procedentes de Alemania y la República Checa, que han seguido de cerca la apertura del complejo.

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Su ubicación, cerca de la isla de Usedom, refuerza su atractivo y lo convierte en un nuevo imán turístico para los visitantes internacionales.

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