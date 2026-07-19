La cadena holandesa Zeeman echa marcha atrás en España: anuncia un ERE y el cierre de 13 tiendas

La firma textil holandesa Zeeman ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que ha llevado a cabo en España y que conlleva el cierre de 13 tiendas en el mercado nacional.

En concreto, la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC-UGT), CCOO y Fetico han firmado el acuerdo definitivo en el procedimiento de despido colectivo, que arrancó el pasado 1 de junio, donde la representación sindical valora "positivamente" el pacto al blindar la protección laboral y económica de la plantilla afectada.

De esta forma, UGT ha destacado que el "esfuerzo negociador" ha permitido reducir de forma directa el número de salidas forzosas inicialmente previstas, mientras que de las 15 tiendas que la compañía holandesa pretendía cerrar en un principio se han reducido a 13, dejando activas y fuera del ERE las tiendas de Burriana y Cartagena.

Respecto a las indemnizaciones y salidas pactadas, el acuerdo final alcanzado establece una mejora sustancial de las condiciones económicas de salida respecto al marco legal mínimo, ya que se fija una indemnización de 33 días por año trabajado, con un tope máximo de 24 mensualidades.

Adicionalmente, la empresa abonará obligatoriamente 15 días de salario entre la fecha efectiva de salida y la finalización formal del contrato, mientras que las adscripciones voluntarias puras (no afectadas directas y sin permuta) recibirán una compensación de 20 días por año trabajado con un tope de 12 mensualidades, bajo la fórmula de despido objetivo.

Por otro lado, el sindicato ha exigido la puesta en marcha de un plan de recolocación externa gestionado por Randstad, cuyo objetivo prioritario será la rápida reinserción de los afectados en el mercado de trabajo, mientras que para los mayores de 55 años se activará el correspondiente convenio especial con la Seguridad Social de acuerdo con la legislación vigente.

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De esta forma, UGT, CCOO y Fetico han valorado "positivamente" este acuerdo, ya que permite que los afectados salgan de la empresa en las "mejores condiciones posibles" en el contexto actual.