Toni Reboredo, experto en tecnología, avisa sobre el coste de los aires acondicionados portátiles: "Es bastante más de lo que crees"

Con las altas temperaturas, muchas personas buscan soluciones rápidas para enfriar una habitación sin tener que instalar un sistema fijo de aire acondicionado. Entre las opciones más habituales están los aires acondicionados portátiles, aparatos que se pueden mover de una estancia a otra y que no requieren una instalación tan compleja como los equipos tradicionales.

Sin embargo, antes de comprar uno conviene mirar algo más que el precio. El experto en tecnología Toni Reboredo ha explicado cuánto puede consumir uno de estos dispositivos y lanza una advertencia clara a quienes están pensando en utilizarlo durante las noches de verano.

“¿Cuánto consume tener un aire acondicionado de estos portátiles encendido? Es bastante más de lo que crees”, señala.

El consumo de un aire acondicionado portátil

Reboredo insiste en que lo primero que hay que revisar es la potencia del aparato, ya que de ella dependerá buena parte del gasto eléctrico. “Es importante mirar qué consumo tienen, porque este consume 2.600 vatios”, explica mientras muestra un modelo portátil.

A partir de ahí, el experto realiza un cálculo con un aparato de 2.000 vatios, es decir, 2 kilovatios. Si está encendido durante una hora, el consumo será de 2 kilovatios hora.

Cuánto cuesta tenerlo encendido una hora

Para hacer el cálculo, Reboredo toma como referencia una tarifa eléctrica aproximada de 0,15 euros por kilovatio hora. “Si multiplicamos 2 por 0,15 nos da 30 céntimos la hora”, indica.

Ese coste puede parecer reducido si se mira solo por una hora, pero cambia cuando se usa durante varias horas seguidas, especialmente por la noche.

El gasto de usarlo toda la noche

El experto plantea un uso habitual en verano: dejar el aire acondicionado portátil encendido durante ocho horas mientras se duerme. Con ese cálculo, el coste sería de aproximadamente 2,40 euros por noche.

“2,40 euros las 8 horas es lo que nos consume el aire acondicionado ese pequeño portátil”, explica. La cifra empieza a ser más relevante cuando se multiplica por todas las noches de un mes.

El coste mensual puede sorprender

Si el aparato se utiliza durante ocho horas cada noche y durante 30 días, el gasto mensual puede alcanzar los 72 euros en el caso de un equipo de 2.000 vatios. “72 eurazos es lo que nos cuesta tener un aire acondicionado portátil de estos pequeñitos encendido todas las noches de todo un mes”, advierte Reboredo.

El experto matiza que el coste dependerá del consumo real del aparato y del precio de la electricidad contratado por cada usuario.

No todos los modelos gastan lo mismo

Reboredo recuerda que no todos los equipos tienen la misma potencia. Por eso, un modelo de menor consumo puede reducir significativamente el gasto. “Si te compras uno de 1.000 vatios, pues te consume la mitad, unos 30 y pico euros”, señala.

Esto convierte la potencia y la eficiencia del aparato en factores clave a la hora de elegir un aire acondicionado portátil.

El consejo antes de comprar uno

La conclusión del experto es clara: antes de dejarse llevar por el precio inicial del aparato, conviene mirar su consumo eléctrico y calcular cuánto costará usarlo de forma habitual. “Mucho ojito cuando te lo vayas a comprar, no mires solo el precio”, advierte.

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