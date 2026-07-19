Teldat acelera en defensa y en 2028 aspira a facturar 60 millones

Teldat quiere aprovechar el aumento del gasto europeo en defensa y la creciente preocupación por la soberanía tecnológica para acelerar una etapa de expansión en la que aspira a alcanzar 60 millones de euros de facturación en 2028. La compañía madrileña, especializada en redes y hardware de ciberseguridad, crece a un ritmo próximo al 15% anual y acaba de lanzar una división específica para reforzar su presencia en los ámbitos militar, de seguridad nacional y de protección de infraestructuras críticas.

La empresa,con sede en la localidad de Tres Cantos (Madrid), cerró 2025 con unos ingresos de 40,4 millones y un resultado bruto de explotación (ebitda) de 6,4 millones. Su objetivo para 2028 es elevar esas cifras hasta aproximadamente 60 millones y 10 millones, respectivamente. Entre los principales motores de crecimiento identifica la ciberseguridad, las comunicaciones para defensa, las redes de infraestructuras críticas, el internet industrial de las cosas y la expansión en Europa.

Para canalizar esta oportunidad, ha creado Teldat Security & Defence, una unidad con estructura propia y una veintena de profesionales. La división atenderá a las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Ministerio de Defensa. Su oferta incluye comunicaciones tácticas de rápido despliegue, conectividad segura para bases avanzadas, vehículos y sistemas no tripulados. También desarrolla soluciones capaces de alternar entre redes 5G, satélite y radio para mantener las operaciones, junto con tecnologías de cifrado y criptografía poscuántica.

El consejero delegado de Teldat, Antonio García Romero, considera que el nuevo escenario geopolítico "está desplazando parte de la inversión desde el armamento convencional hacia la ciberguerra". Los conflictos actuales, señala, se libran "también mediante ciberataques, desinformación y sabotaje de infraestructuras".

Competir con los grandes

La compañía lleva años trabajando con el Ministerio de Defensa, aunque espera que el aumento de los presupuestos y los programas europeos multiplique las oportunidades. Teldat ya trabaja con los ejércitos de Portugal, Francia, Italia y Alemania ante la necesidad de contar con componentes tecnológicos fabricados y desarrollados en Europa.

Precisamente, la firma reivindica como principal ventaja su condición de fabricante. Diseña y desarrolla en España el hardware y el software de sus principales productos, y controla el firmware, la arquitectura y todo su ciclo de vida. Los equipos destinados a defensa e infraestructuras críticas se producen entre Tres Cantos y Colmenar Viejo.

Esta capacidad le permite competir en determinados segmentos con multinacionales como Cisco, Palo Alto, Fortinet, Check Point o Huawei. La empresa cuenta con certificaciones ENS Alta y NATO Restricted y es el único fabricante europeo incluido en el radar de GigaOm para cortafuegos empresariales. Su tecnología está desplegada en banca, transporte, energía y administraciones públicas.

Junto con la defensa, el segundo gran vector de crecimiento será la inteligencia artificial. Teldat prepara para el último trimestre del año un antivirus con IA capaz de detectar ataques desconocidos, frente a los que los sistemas tradicionales basados en firmas pueden no responder. La nueva herramienta, integrada en su ecosistema de inteligencia artificial Faustino, analizará en tiempo real los archivos para identificar anomalías. García Romero asegura que "los algoritmos han alcanzado tasas de acierto de hasta el 98% en las últimas pruebas internas". La compañía ya utiliza IA en su plataforma XDR, que recopila eventos, detecta patrones y prioriza amenazas. Algunos bancos emplean esta solución. Teldat también ha desarrollado una versión interna de Faustino para analizar licitaciones, completar documentación y configurar redes.

Crecimiento sin riesgos

La expansión se financiará, por ahora, sin abrir el capital. Teldat continúa en manos de sus cinco socios fundadores, todos españoles, y descarta la entrada de fondos de inversión pese a haber recibido numerosas aproximaciones. García Romero detalla que los propietarios prefieren una estrategia industrial de medio y largo plazo frente al modelo de crecimiento y posterior venta habitual en el capital riesgo.

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La empresa tampoco tiene deuda financiera neta y dispone de exceso de caja, según su consejero delegado. La filosofía de los socios pasa por financiar el crecimiento mediante la facturación y el cobro a los clientes, preservar el control tecnológico y evitar riesgos que puedan comprometer la continuidad de una compañía que acaba de superar los 40 años.