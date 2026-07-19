El bote de Nivea no siempre ha sido azul: este es el color con el que nació

En 1911, un grupo de científicos alemanes descubrió una fórmula revolucionaria capaz de mezclar agua y aceite de manera estable. Esto resultó en un avance que dio origen a una crema que cambió para siempre el cuidado de la piel: se trata de la marca Nivea.

Se identifica fácilmente por ir en una pequeña lata azul y ahora es una de las marcas más reconocidasa nivel internacional.

No siempre ha sido una lata azul

Con más de 100 años de historia, entre las diferentes generaciones hay un mismo elemento en común: todas reconocen la icónica crema hidratante de la lata azul.

Sin embargo, hasta hace poco más de un siglo el envase no era azul. De hecho, en sus comienzos, la lata era de color amarillo y llevaba algún detalle verde y rojo.

No fue hasta 1924 que nació el nuevo concepto de diseño: la famosa lata azul que es el símbolo de la marca a día de hoy.

Éxito internacional inmediato

La crema es una emulsión de agua en aceite que resultó ser la base perfecta para una crema cosmética para la piel.

Su éxito fue prácticamente inmediato: solo tres años después de su lanzamiento -en 1914-, la crema ya estuvo presente en todos los continentes.

Esto se debe a que su fórmula resiste a largos viajes y a diferentes zonas climáticas, lo que permite distribuirla internacionalmente en perfectas condiciones.

Hoy en día, la marca está disponible en más de 200 países de todo el mundo y el 42% de las ventas se generan fuera del país de origen: Alemania.

Pionera y auténticas novedades

El objetivo principal de la marca alemana desde siempre ha sido desarrollar productos adaptados a las necesidades de la piel específicas de las personas de los diferentes países.

En este sentido, ha sido pionera con diferentes productos, como el jabón de afeitado para hombres -el primer producto de cosmética desarrollado especialmente para hombres- en 1924. Y en 1980 sacaron el primer bálsamo para después del afeitado libre de alcohol.

En los años cincuenta lanzaron una crema solar en espray, una auténtica novedad. También en los años sesenta revolucionaron el mercado al introducir el Nivea Milk, la primera "crema líquida" sencilla de aplicar, de rápida absorción y con hidratación intensiva.

Productos innovadores más recientes

Unos 20 años después, Nivea siguió innovando: en 1998, fue una de las primeras compañías que produjo una crema facial con un ingrediente presente en la propia piel: la coenzima Q10.

Más reciente aún fue la famosa gama de desodorantes invisible 48 horas, lanzada en 2011, que supuso una revolución tecnológica antimanchas para los desodorantes. Y en 2014, Nivea lanzó la primera loción corporal para la ducha.

Una de las principales compañías

Por todo esto, la empresa alemana se ha consolidado como una de las principales compañías en el ámbito del cuidado de la piel a nivel internacional.

Actualmente, el equipo de investigación de Nivea está trabajando en una nueva generación de ingredientes dedicada a futuros clientes, con tal de seguir adaptando la marca a la época y así seguir siendo una de las más importantes en el sector.