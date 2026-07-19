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Educación

Podría ser el emprendedor más joven de la historia: monta un negocio de venta de huevos con solo 6 años

El pequeño decide trabajar para pagarse los estudios tras oír hablar a su familia de sus problemas económicos

Las familias monoparentales tendrán los mismos descuentos en matrícula universitaria que las numerosas en Catalunya

José Pedro Pereira, propietario de la empresa de huevos frescos 'Ze dos ovos'.

José Pedro Pereira, propietario de la empresa de huevos frescos 'Ze dos ovos'. / Ze dos ovos/Instagram

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Goundo Sakho

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¿Es posible emprender con solo seis años? Parece que sí. Al menos, eso es lo que ha demostrado José Pedro Pereira, un niño brasileño que ha dejado a todos boquiabiertos tras lograr costear su escolarización asumiendo la producción avícola de su abuela.

El caso, registrado en el barrio de Arraial de Ouro, en la ciudad de Gaspar, en el estado de Santa Catarina, ya ha dado la vuelta al mundo.

Una oportunidad de negocio y enseñanza

Cuando José escuchó hablar de las dificultades económicas que atravesaba su familia, decidió idear un ingenioso plan de negocio: propuso a su abuela hacerse cargo de las gallinas que criaban en casa y montar su propia pequeña empresa de huevos frescos.

Su objetivo inicial era aprovechar el excedente de producción para cubrir la matrícula escolar y otros gastos relacionados con su educación.

Sin embargo, lo que comenzó como una solución ante una crisis económica terminó convirtiéndose en un proyecto estructurado y sorprendentemente profesional.

Marca propia

La rutina de José incluía la recolección de huevos dos veces al día, así como su limpieza, organización, etiquetado y envasado bajo su propia marca: Zé dos Ovos. Gracias a ello, pasó de vender a familiares y conocidos a construir una clientela fija dentro de su comunidad.

Por supuesto, José contó con el apoyo de su familia para gestionar el negocio. Tanto su madre, Vamila, como su abuela Teresa han sabido acompañarle en el proceso sin restarle protagonismo.

Además, han convertido esta experiencia en una lección de vida: gracias a la venta de huevos, José ha aprendido a compaginar sus estudios con la administración de su negocio.

El abandono escolar en Brasil

El abandono escolar por motivos económicos sigue siendo uno de los grandes desafíos de Brasil. Según el informe 'Education at a Glance 2025' de la OCDE, Brasil se encuentra entre los países con menor gasto en educación básica. Asimismo, figura entre las naciones que menos invierte en enseñanza primaria, con un gasto anual de 3.299 euros por alumno.

En 2021, Brasil participó por primera vez en la evaluación 'Progress in International Reading Literacy Study' (PIRLS), que mide las competencias lectoras del alumnado y evalúa su capacidad para identificar información, interpretar contenidos, relacionar ideas y analizar textos de forma crítica.

A la cola en educación

En comparación con los otros 43 países participantes, Brasil obtuvo 419 puntos sobre 1.000, la puntuación más baja del estudio, empatando con Irán, Kosovo y Omán.

PIRLS señaló la desigualdad social como uno de los factores que podrían explicar estos resultados.

Como explicó Ernesto Faria, director ejecutivo de Interdisciplinariedad y Evidencia en el Debate Educativo (IEDE) a 'Infobae', las condiciones sociales influyen de manera decisiva en el rendimiento escolar: “A nuestros alumnos en situación de vulnerabilidad les va mucho peor que a los alumnos vulnerables de otros países”.

Analfabetismo juvenil

En 2025, Brasil redujo su tasa de analfabetismo al 4,9% entre la población de 15 años o más, situándose por primera vez por debajo del 5%, según informa el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

El país registró 592.000 personas analfabetas menos que en 2024. Aun así, 8,4 millones de personas dentro de esta franja de edad continúan sin saber leer ni escribir adecuadamente.

Estos datos reflejan que Brasil no ha logrado cumplir la meta del Plan de Nacional de Educación (PNE), que pretendía erradicar el analfabetismo para 2024.

Empobrecimiento del nordeste

De acuerdo con IBGE, la mayoría de las personas analfabetas del país se encuentran en el empobrecido nordeste, donde la tasa alcanza un 10,6% más que la nacional.

Asimismo, muestran que el porcentaje de niños de entre 6 y 14 años matriculados en el nivel escolar correspondiente a su edad es del 96,1%. Si bien Brasil ha superado esta meta, los niveles siguen siendo inferiores a los de antes de la pandemia del coronavirus.

Programas para la educación básica

Aunque José Pedro haya logrado mantener su escolarización gracias a su pequeño negocio, la realidad de muchos niños de alrededor del mundo sigue siendo compleja.

En 2025, cerca de 273 millones de niños no asistieron a la escuela, según datos de la Unesco, y la mayoría pertenecía a sectores socialmente vulnerables.

Ante esta situación, tanto la Unesco como el Gobierno de Brasil han impulsado diversas políticas orientadas a fortalecer la educación básica.

Ayudas para familias sin recursos

Entre ellas, destaca Bolsa Família, un programa de transferencia de ingresos creado en 2001 con el objetivo de combatir la pobreza y reducir la deserción escolar mediante ayudas destinadas a familias de bajos recursos.

Un estudio publicado en la revista científica de la Universidad Complutense de Madrid reveló que, en el caso de los niños que vivían en hogares con una renta per capita insuficiente, la introducción del programa aumentaba la probabilidad de escolarización. No obstante, aún queda mucho por hacer.

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