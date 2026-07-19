Javier Sierra, el banquero que quiere abrir España al mundo árabe: "Queremos que Aresbank deje de ser ese gran desconocido"

Cuando Javier Sierra (Santa Cruz de Tenerife, 1967) llegó a Aresbank hace tres años, no sabía negociar en un zoco ni había trabajado nunca con el mundo árabe. Hoy en día, el banquero encabeza uno de los bancos más ligados a Oriente Próximo y África dentro del sistema financiero español. “Antes iba a un zoco y me ponía nervioso”, admite. “Y ahora voy, y no me agobian nada”, confiesa con una sonrisa.

El ejecutivo canario dirige desde el año 2023 al banco hispano-libio Aresbank, heredero del histórico Banco Árabe Español, cuyo principal accionista, con el 99,86% del capital, es Libyan Foreign Bank, el banco estatal libio que canaliza las inversiones financieras internacionales del Estado libio. La entidad cerró el 2025 con más de 1.000 millones de euros en activos y un beneficio neto de 13,2 millones.

Un banco puente

Desde su llegada, Aresbank ha acelerado la ejecución de su plan estratégico y ha ampliado su actividad tanto dentro como fuera de España. Ha reforzado su presencia en mercados como Turquía, Libia, Argelia y Egipto, mientras estudia desembarcar en Irak. “En Irak están deseando que hagamos cosas con ellos”. Turquía, ese país anclado entre Europa y Asia, se ha convertido en uno de los mercados con mayor potencial. Una sola carta de crédito —el instrumento con el que los bancos garantizan el pago entre comprador y vendedor— puede alcanzar los 90 millones, frente a operaciones que en Libia rondan habitualmente los diez millones.

Aunque Sierra admite que desconocía mucho del mundo árabe y con una formación profesional forjada en la gran banca de Wall Street, tenía claro cuál era su objetivo al frente de Aresbank: desmitificar la entidad. “Queremos que Aresbank deje de ser ese gran desconocido que lleva 51 años aquí”, apunta. “No hay otro banco como nosotros en España. Queremos dar más servicios al mundo árabe y acercar el mundo árabe al mundo europeo”, apostilla.

Javier Sierra, CEO de Aresbank. / José Luis Roca

La apuesta por la banca islámica

Y entre esos servicios está un negocio en auge: las finanzas islámicas. Esta forma de banca adapta los depósitos y productos bancarios a la ley islámica. Uno de los principios es que prohíbe el cobro y el pago de intereses, y exige, además que las operaciones estén respaldadas por activos reales.

Estos productos han existido desde hace años en mercados como Dubái, Qatar o incluso Reino Unido y están lejos de ser un producto minoritario a escala global. “Las finanzas islámicas son una demanda creciente y Europa ofrece pocas alternativas”, agrega. “Que haya un banco en Europa que pueda tomar sus depósitos y darles retornos que cumplen con sharia es una alternativa nueva que no tenían”.

La decisión de tomar el puesto fue una que arrojó muchas preguntas dentro del mundo financiero español, pero llegó al grupo con una visión fresca y ganas de aprender, lo que considera su mayor fortaleza. “Al mundo árabe no puedes llegar con tu mentalidad alemana y con tu mentalidad anglosajona de ‘sí o no’”. Y tras descubrir este nuevo mundo de finanzas, espera que sea su último puesto. “Sin duda creo que es la mejor decisión que he tomado en el mundo profesional”, explica. “Me ha ofrecido cosas muy diferentes. Y también gestionar un banco entero”.

Queremos que Aresbank deje de ser ese gran desconocido que lleva 51 años aquí

El regulador como aliado

La entidad también ha tenido que rehacer su propia reputación. En sus más de cinco décadas de operaciones, el banco ha atravesado varias etapas de dificultad. Hoy en día, Aresbank dispone de un ratio de solvencia CET1, lo que sitúa al banco por encima de la media del sector, y se ha consolidado como una banco especializado en la financiación del comercio bajo la supervisión del Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de España.

Internamente, Sierra ha reordenado la estructura directiva con la creación de un comité de dirección, una remodelación de sus oficinas en el Paseo de la Castellana y ha estrechado la relación con instituciones como el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la Cámara de Comercio. Aunque la inestabilidad actual en Oriente Próximo no ha tenido por ahora un impacto directo sobre el negocio, reconoce que un conflicto prolongado podría ralentizar el ritmo de expansión previsto.

Además de acercarse a más instituciones financieras, Sierra continúa trabajando en mercados sensibles a sanciones y acontecimientos geopolíticos gracias a una estrecha relación con el regulador. “Yo no hago nada sin consultar la regulación, porque está en mi ADN”, asegura. “Prefiero no ganar un euro que tener un problema reputacional o de sanción”.

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Sierra se ha convertido en un banquero que ha aprendido a moverse de la cultura financiera anglosajona al entorno árabe. En un momento en el que las tensiones geopolíticas complican las relaciones entre Occidente y Oriente Próximo, Sierra considera que el comercio sigue siendo una herramienta para tender puentes. Al fin y al cabo, resume, el objetivo es claro: convertir Aresbank en la referencia para las empresas españolas que quieran mirar hacia el mundo árabe. “Queremos que cualquier empresa española que piense en hacer negocios con el mundo árabe nos llame primero”, manifiesta.