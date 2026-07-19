Fischer apuesta por Mont-roig del Camp para instalar su primer almacén robotizado fuera de Alemania

La empresa multinacional alemana Fischer ha inaugurado en Mont-roig del Camp (Baix Camp) el primer almacén robotizado del grupo fuera de su país de origen. El proyecto ha supuesto una inversión de más de 4 millones de euros y ha permitido la creación de tres puestos de trabajo y la consolidación de una cuarentena más. El acto contó este viernes con la presencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa; del consejero delegado del grupo Fischer, Alexander Bässler; el director general de Fischer Ibérica, José Luis Massana; y del alcalde de Mont-roig del Camp, Fran Morancho López.

Para la realización de este proyecto Fischer Ibérica ha contado con el apoyo de ACCIÓ, la agencia por la competitividad de la empresa del Departamento de Empresa y Trabajo. Concretamente, la compañía ha recibido 2,25 millones de euros de la línea de subvenciones a inversiones de alto impacto empresarial de 2024, que disponen de Fondos de Transición Nuclear que se destinan al impulso de proyectos empresariales en las zonas afectadas por el cierre de las centrales nucleares.

La inversión de la empresa, conocida por ser la inventora de los tacos de nylon y dedicada a la fabricación de tecnologías para la fijación, ha permitido incorporar 10 robots autónomos y permitirá aumentar un 50% su capacidad de almacenamiento en las instalaciones de Mont-roig del Camp, que dan servicio a Cataluña, al resto de España, Andorra y Portugal.

Según el director general de Fischer Ibérica, José Luis Massana, "este almacén robotizado marca una nueva etapa para la empresa. Refuerza nuestra capacidad logística, la eficiencia y la preparación para seguir creciendo. Si en 2016 facturábamos 25 millones de euros y en 2025 hemos alcanzado los 52 millones, hoy estamos preparados para afrontar un nuevo salto de crecimiento".

La infraestructura renovada por Fischer dispone de una nave de 5.000 metros cuadrados e incorpora una zona automatizada de unos 500 metros cuadrados equipada con un sistema de almacenamiento robotizado formado por 14.040 cubetas, 10 robots autónomos, dos puertos de 'picking' y un puerto de entrada de materiales.

La instalación integra además software con inteligencia artificial orientado a mejorar la productividad y optimizar los procesos de preparación de pedidos. El centro permitirá agilizar la preparación y expedición de pedidos y gestionar hasta 4.000 referencias. El espacio también combina una capacidad de hasta 2.500 palés en el almacén convencional con el nuevo sistema automatizado de cubetas, reforzando la disponibilidad de producto y la eficiencia del servicio a clientes de la construcción, la industria, la energía y las infraestructuras.

Por su parte, el nuevo sistema destaca por su eficiencia energética. Los 10 robots consumen aproximadamente la misma energía que una aspiradora doméstica, lo que sitúa a esta tecnología entre las soluciones de almacenamiento automatizado más eficientes del mercado.

El grupo Fischer, fundado en 1948 en Alemania, cuenta con 52 filiales en 39 países en todo el mundo y una plantilla de más de 5.400 trabajadores. La multinacional opera en diversas divisiones como la fijación, la consultoría, los juguetes educativos de construcción, la automatización de montajes complejos o la fabricación de herramientas.

La filial Fischer Ibérica, fundada en 1962, cuenta con más de 110 trabajadores y se centra en el campo de la fijación. Dispone de su sede central y almacén en Mont-roig del Camp, así como de oficinas en Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) y Madrid.