¿Puede decretar España fiesta nacional en caso de ganar el Mundial?

La distancia a Nueva York y las particularidades de los husos horarios harán que este domingo, en algún momento entre las 23.00 horas y la medianoche, hora española, se conozca la identidad del nuevo campeón del mundo de fútbol. Con España en liza, existe la posibilidad de que millones de trabajadores acudan mañana a sus puestos de trabajo con pocas horas de sueño a sus espaldas. ¿Hay margen legal para decretar el día de mañana, lunes 20 de julio, como festivo? La normativa es clara, y la respuesta, negativa.

El calendario laboral español cuenta con 14 festivos este 2026, ocho de los cuales los fijó en su momento el gobierno central y son comunes a todas las comunidades. Esta norma la recoge el artículo 37.2 del Estatuto de los Trabajadores, y este año los ocho festivos que fijó el Estado son Año Nuevo (1 de enero), el Viernes Santo (fecha variable), el Día del Trabajador (1 de mayo), la Asunción de la Virgen (15 de agosto), la Hispanidad (12 de octubre), Todos los Santos (1 de noviembre), el Día de la Constitución (6 de diciembre) y el día de Navidad (25 de diciembre).

De las seis festividades restantes, cuatro dependen de las comunidades autónomas, y dos de los ayuntamientos, por lo que para lograr que mañana, 20 de julio, se concediera jornada de asueto en todo el país habría que sustituir uno de los ocho festivos ya citados. ¿Son inamovibles? No: de hecho, si se procede con tiempo se pueden mover de fecha los festivos que caen en domingo. Este 2026 esta situación se produce en el caso de Todos los Santos, que se celebrará el domingo, 1 de noviembre. Sin embargo, modificar esta previsión tiene un impacto organizativo y económico para empresas y administraciones públicas y no estaba previsto, por lo que no se puede hacer a escasas horas de la jornada de este lunes, 20 de julio.

Habitualmente, los festivos correspondientes a un año concreto se conocen a finales del mes de octubre del año anterior, para que exista suficiente margen de tiempo y por ley, estas fechas deben conocerse antes del 1 de enero del año en cuestión. Dichas festividades se publican en el 'Boletín Oficial del Estado'.

En los últimos días, se han producido iniciativas populares vehiculadas a través de Change.org para establecer que si la selección española gana el Mundial se declare festivo el lunes siguiente. De prosperar la iniciativa, entraría en vigor a partir de futuras citas mundialistas, pero no este mismo 20 de julio.