¿Qué son los Fantasy? Los juegos Fantasy, la competición paralela que convierte al aficionado en entrenador

Los juegos Fantasy de fútbol han transformado la forma en que muchos aficionados siguen las competiciones. A través de aplicaciones y páginas web, los usuarios crean un equipo virtual formado por jugadores reales y obtienen puntos según su actuación sobre el terreno de juego. Cada participante asume así el papel de entrenador y director deportivo.

El funcionamiento parte de una idea sencilla. Los usuarios reciben un presupuesto ficticio con el que deben fichar futbolistas de una competición, como LaLiga, la Premier League, la Liga de Campeones o un torneo de selecciones. Antes de cada jornada eligen su alineación y realizan cambios según el calendario, las lesiones, las sanciones y las posibles rotaciones.

Los jugadores suman puntos por acciones como marcar goles, dar asistencias, detener penaltis, mantener la portería a cero o disputar un determinado número de minutos. También pueden recibir penalizaciones por tarjetas, goles encajados, penaltis fallados o errores que favorezcan al rival. El sistema de valoración depende de cada plataforma: algunas utilizan datos estadísticos y otras incorporan puntuaciones de periodistas o analistas.

El objetivo consiste en conseguir más puntos que el resto de participantes. Aunque existen clasificaciones generales con miles de usuarios, una de las fórmulas más populares son las ligas privadas entre amigos, familiares o compañeros de trabajo. En ellas, la competición se prolonga durante toda la temporada y genera conversaciones, bromas y rivalidades alrededor de cada fichaje y alineación.

Un mercado virtual

Los Fantasy presentan diferentes modalidades. En algunas plataformas todos los participantes pueden seleccionar a los mismos futbolistas. En otras, cada jugador solo puede pertenecer a un equipo dentro de la liga, por lo que los usuarios deben pujar por él en un mercado virtual.

Este sistema introduce un componente económico y estratégico. El valor de los futbolistas puede aumentar o disminuir según su rendimiento, su estado físico o su protagonismo. Un delantero que encadena varios goles suele revalorizarse, mientras que una lesión o una suplencia prolongada puede reducir su precio.

Los participantes no solo tienen que acertar con sus alineaciones. También deben comprar y vender en el momento adecuado, detectar oportunidades y gestionar el presupuesto. Estar bien informado resulta decisivo: anticipar una rotación, conocer una lesión o descubrir a un joven que empieza a disponer de minutos permite obtener ventaja.

El perfil de edad varía según la plataforma. En LaLiga Fantasy, el 60% de los usuarios tiene entre 20 y 34 años; en Biwenger predomina la franja de 25 a 45, mientras que en Comunio la mayoría se concentra entre los 30 y los 45 años. En todas ellas, sin embargo, el público es abrumadoramente masculino: Biwenger cifra en un 98% la proporción de hombres entre sus usuarios.

Más interés por todos los partidos

Uno de los principales efectos de los Fantasy es que aumentan el interés por encuentros ajenos al equipo favorito del usuario. Un aficionado puede seguir un partido que normalmente no vería porque ha alineado a un futbolista que participa en él.

Cada gol, asistencia o tarjeta puede modificar la clasificación virtual. Así, el seguimiento deja de limitarse a los grandes equipos y se extiende al conjunto de la competición. También crece el interés por estadísticas como los pases completados, las recuperaciones, los disparos o las intervenciones defensivas.

Este fenómeno beneficia a las ligas, los clubes, los medios y las plataformas de retransmisión. Muchas competiciones cuentan además con juegos oficiales que ofrecen premios, promociones o contenidos exclusivos.

Un negocio basado en la participación

La mayoría de los Fantasy permiten jugar gratis, aunque obtienen ingresos mediante publicidad, suscripciones y compras dentro de la aplicación. Algunos servicios de pago ofrecen estadísticas avanzadas, herramientas adicionales o personalización de las ligas.

Cuando existen premios económicos o aportaciones de dinero, estas competiciones pueden acercarse a determinadas dinámicas de las apuestas. Sin embargo, los Fantasy tradicionales se basan principalmente en gestionar una plantilla y no en pronosticar el resultado concreto de un partido.

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Para la mayoría de los usuarios, su principal atractivo sigue siendo competir con amigos y demostrar quién conoce mejor el fútbol. Los Fantasy han convertido cada jornada en una experiencia interactiva que comienza con la preparación de las alineaciones y continúa hasta el último encuentro.