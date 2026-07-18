Holaluz afirma que su inhabilitación “es puntual” y prevé resolverla “en los próximos días”

La eléctrica catalana Holaluz ha conocido este sábado por el 'Boletín Oficial del Estado' que el Ministerio para la Transición Ecológica ha iniciado los trámites para inhabilitarla como comercializadora de energía eléctrica. El texto hecho público apunta que ya se están traspasando clientes a otras comercializadoras reguladas, que son las que suministran en el mercado con la tarifa de Precio Voluntario del Pequeño Consumidor (PVPC). La empresa que dirige Carlota Pi puede presentar alegaciones durante los próximos diez días hábiles ante una decisión cuyas razones aún no se han hecho públicas.

En los últimos meses, el ministerio que tiene a Sara Aagesen al frente ha llevado a cabo diversas inhabilitaciones de comercializadoras como la anunciada este sábado; esta medida ha afectado a cerca de 40 empresas en los tres primeros meses del año. Los motivos habituales para optar por la inhabilitación son la falta de actividad (un año sin acudir al mercado para adquirir energía) o el hecho de que una empresa no pueda hacer frente a los avales que se le exigen para poder vender luz.

Ante esta situación, Holaluz ha hecho público un comunicado en que se refiere al procedibiento de inhabilitación como "una situación puntual y transitoria". "La compañía está realizando los trámites oportunos para que dicha situación quede resuelta definitivamente en los próximos días y dentro de los plazos legales previstos", ha asegurado la compañía.

Asimismo, Holaluz ha precisado que "sigue operando con total normalidad con sus clientes y garantiza el suministro eléctrico a los mismos".

Holaluz ha superado en los últimos meses los problemas empresariales que sufrió el pasado año, cuando necesitó de una recapitalización de 22 millones de euros y de una reestructuración de deuda que suscribieron todos sus acreedores. En los resultados presentados por la compañía del año 2025, las pérdidas fueron de 22,1 millones, lo que supone un 29,5% menos que en 2024. También los ingresos se vieron golpeados, con una caída del 41% hasta los 158,9 millones de euros.

Superado ese bache, el presente de Holaluz era algo más prometedor. La empresa se implicó junto a su accionista de referencia, Icosium, en la adquisición de Neolectra, una de las principales empresas de España en el sector de la producción de electricidad y energía térmica a partir de biomasa y purines, con 180 empleados, que fue confirmada por el juzgado a principios de junio.

Icosium tiene un 33% del capital de Holaluz, mientras que sus tres fundadores, Carlota Pi, Ferrán Nogué y Orial Villa se reparten un 27%. El resto está en el mercado, dado que la empresa cotiza en el BME Growth desde 2019.