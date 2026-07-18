El Govern arranca la pacificación del Maresme con la licitación de la N-2 en Mataró y obras a partir de 2027

El Govern ha puesto en marcha el despliegue del Convenio Maresme, el acuerdo con el Estado que permitirá transformar la movilidad en el corredor de la N-2 y la autopista C-32 mediante una inversión de 384 millones de euros hasta 2032. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha presentado este sábado en el Tecnocampus de Mataró a los alcaldes de la comarca el calendario y las actuaciones, que según han anunciado arrancará este verano con la licitación de las obras de pacificación de esta vía en Mataró, valoradas en cerca de nueve millones de euros, para así iniciar los trabajos durante el invierno de 2027.

El convenio, firmado en diciembre del año pasado, convierte a la Generalitat en la administración responsable de redactar los proyectos, licitar, adjudicar y ejecutar las obras, mientras que el Estado aporta la financiación. Es uno de los proyectos que forma parte de las encomiendas de gestión, la cesión de obras por parte del Estado por valor de 1.000 millones de euros acordados en 2024. En este caso, el objetivo es reordenar la movilidad del Maresme mediante un doble eje de actuación: convertir la N-2 en una vía urbana orientada a la movilidad local, ciclista y peatonal, mientras la C-32 absorbe buena parte del tráfico de paso gracias a nuevos enlaces y mejores conexiones.

Illa se ha felicitado por el buen momento de la economía y ha respondido a los últimos datos de falta de inversión del Estado en Catalunya asegurando que la solución es la fórmula del convenio de inversiones ("Que se hará, se lo aseguro", ha vaticinado) y ha valorado el "efecto transformador para la comarca" del proyecto para advertir que, con él, "pasamos de la planificación a los hechos". También ha invitado a los alcaldes a reencontrarse después del verano para planificar nuevas actuaciones.

Según las previsiones de la Generalitat, la combinación de ambas actuaciones permitirá retirar hasta 10.000 vehículos diarios adicionales de los tramos de la N-2 que actualmente soportan mayor intensidad de tráfico. En algunos puntos de la carretera circulan hasta 30.000 vehículos diarios, mientras que otros registran menos de 10.000.

Más conexiones

Uno de los principales capítulos del convenio corresponde a la mejora de la conectividad de la autopista C-32, con una inversión prevista de 150 millones de euros. La Generalitat ya ha adjudicado la redacción de los proyectos para construir nuevos enlaces en Teià, Premià de Mar y Cabrils-Vilassar de Mar, además de completar los existentes en Alella-El Masnou y Sant Andreu de Llavaneres. La previsión es licitar las obras de estas actuaciones durante el segundo semestre de 2027. El secretario de Mobilitat e Infraestructures, Manel Nadal, ha asegurado a los alcaldes presentes en el acto que desde la Conselleria de Territori están "abiertos a dialogar" para los proyectos y calendarios.

El Govern ultima el estudio informativo para mejorar la conectividad de la autopista en el entorno de Calella y Pineda de Mar, que se someterá a información pública a partir del próximo otoño. A estas actuaciones se suman otras intervenciones para facilitar el acceso a la autopista. Ya están en ejecución las obras de una nueva rotonda de acceso desde la BP-5002 en Alella, con un presupuesto de 900.000 euros. Este mismo año también se licitará una nueva rotonda en el enlace de Sant Andreu de Llavaneres, dotada con 700.000 euros.

Además, está en fase de proyecto la mejora del enlace entre la C-61 y la C-32 entre Arenys de Mar y Arenys de Munt; este año se licitará la conexión entre la N-II y la C-32 por Vall de Gata-Draper, en Arenys de Mar, con una inversión de dos millones, y también se proyecta una nueva conexión mediante el Camí del Crist, presupuestada en diez millones y coordinada con la Diputación de Barcelona.

Paseo urbano

La actuación más ambiciosa del convenio será la transformación de la N-II en una vía de carácter urbano a lo largo del Maresme. La Generalitat ha dividido la intervención en 19 tramos y asegura que ya están en marcha todos los proyectos constructivos, aunque con distintos grados de desarrollo. En los próximos meses también prevé aprobar los proyectos correspondientes al Baix Maresme y al carril bici. En total se actuará sobre más de 40 kilómetros de carretera repartidos entre 16 municipios, con una inversión estimada de 180 millones de euros. La transformación supondrá reducir la N-II a un carril por sentido, construir nuevas rotondas, habilitar un itinerario continuo para bicicletas y peatones a lo largo de toda la comarca y mejorar la accesibilidad a estaciones ferroviarias y paradas de autobús.

El convenio también incorpora actuaciones para mejorar la permeabilidad entre ambos lados de la carretera y favorecer la integración urbana. Entre ellas figuran nuevas pasarelas y pasos sobre la N-2, pantallas acústicas, mejoras de accesibilidad y aparcamientos de intercambio para potenciar la intermodalidad. Ya están en obras una nueva pasarela para peatones sobre la N-II en Sant Pol de Mar, con un presupuesto cercano a los 400.000 euros.

Otro de los ejes del plan consiste en la descarbonización y digitalización del corredor. La Generalitat instalará placas solares fotovoltaicas en antiguas áreas de peaje y en el entorno de varios túneles, además de desplegar sistemas inteligentes para la gestión del tráfico, información en tiempo real sobre el estado de la red viaria y medidas para impulsar la movilidad eléctrica, conectada y autónoma.

Bus rápido entre Blanes y Lloret

El Convenio Maresme también incorpora actuaciones fuera de la comarca para mejorar la conexión con la Selva Marítima. La principal será la creación de un corredor de autobús rápido (BRCat) entre la estación de Rodalies de Blanes y Lloret de Mar, aprovechando el eje de la carretera GI-682. El proyecto incluye además la construcción de una vía ciclista de 6,1 kilómetros que dará continuidad al carril bici del Maresme. La Generalitat prevé licitar las obras en las próximas semanas con una inversión superior a los 25 millones de euros.

El actual Convenio Maresme toma el relevo del acuerdo firmado en 2009 entre el Estado y la Generalitat para transferir la titularidad de la N-II entre Montgat y Tordera, tal como ha recordado Nadal en el acto del Tecnocampus, y acometer mejoras en este corredor, aunque buena parte de aquellas actuaciones quedaron pendientes durante años. Con el nuevo acuerdo, el Govern pretende culminar la transformación integral de la movilidad en uno de los ejes viarios más congestionados del litoral catalán.