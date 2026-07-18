Emprendedoras en Dubái: "Lo mejor de Dubái es todas las oportunidades que se te abren"

Siempre hay casos de personas que deciden emigrar a otros países, con la intención de mejorar sus ingresos, además de desarrollar sus propias deas de negocio.

En este caso, el creador de contenido Adrián Sáenz se ha trasladado a Dubai para preguntar a mujeres emprendedoras cómo han conseguido aumentar sus ingresos, creando empresas muy rentables en la ciudad árabe.

Una empresa de exportación de vehículos a Sudamérica

Un ejemplo de negocio poco común es el caso de Natalia Caballero, que decidió montar una empresa centrada en la exportación de vehículos desde Dubai a distintas partes del mundo. En concreto, se enfoca en la región de Sudamérica, sobre todo en países como Colombia, Venezuela o Paraguay.

En lo que se refiere a márgenes de beneficio por cada vehículo, Natalia aclara que se pueden obtener entre 30.000 a 50.000 dólares. A su vez, las ventas pueden acercarse a los 200 vehículos mensuales.

Ahora bien, ¿por qué Dubai? En primer lugar, señala que "estamos en una zona franca en donde no se pagan impuestos".

Por otro lado, aprovecha que los vehículos exportados no están disponibles en Sudamérica o que pueden tardar entre 8 y 9 meses en llegar, por lo que "nosotros los tenemos en dos meses".

Un negocio para apoyar a nuevas empresas que llegan a Dubai

Otro caso significativo es el de Elena Baltar, abogada de origen español, que lleva cuatro años viviendo en Emiratos Árabes y ha podido crear una empresa junto a su socio. De hecho, su modelo de negocio se centra precisamente en apoyar a nuevas empresas que se instalan en Dubai.

De esta forma, se encargan de ofrecer apoyo a estas empresas, tramitar sus visados de residencia o ayudarlas con la apertura de cuentas bancarias.

Hay casos incluso en los que ayudan a compañías que quieren invertir en el "sector de real estate", es decir, aquellas actividades relacionadas con el desarrollo, compraventa, alquiler y gestión de inmuebles y terrenos.

En cuanto a los beneficios mensuales del negocio, la empresaria es clara: "en el último trimestre hemos llegado a las seis cifras de beneficio".

Asimismo, el tipo de cliente habitual puede ser muy amplio, aunque todos se centran en la venta de servicios online: "empresas de marketing, empresas de trading, de cripto, de software, también empresas de seguridad, todo ese tipo de empresas"

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Con todo ello, este tipo de empresas se convierten en casos de éxito entre mujeres jóvenes que deciden emprender lejos de su hogar, con la intención de prosperar económicamente y lograr sus objetivos profesionales y empresariales.