DERECHO LABORAL
Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, avisa: estos son los 4 datos imprescindibles que debes saber sobre la jubilación
Según relata, en su experiencia laboral se ha encontrado casos de personas que pensaban que tenían más años cotizados, que no habían estado dados de alta o que desconocían los datos de su pensión
Saber cuántos años llevas cotizados y por qué cantidad cotizas cada mes no es un detalle menor: puede evitarte sorpresas importantes el día de mañana. Así lo cuenta Alfonso Muñoz Cuenca, funcionario de la Seguridad Social, que insiste en que estos datos son "importantísimos de cara a tu protección social y a tu futuro bienestar", precisamente porque de ahí sale el importe de las prestaciones que vas a recibir.
Y no habla solo por hablar. Según relata, en su experiencia atendiendo en una oficina de la Seguridad Social se ha encontrado con "situaciones muy complejas": gente convencida de que tenía más años cotizados de los que realmente tenía, personas que esperaban una pensión bastante más alta, o trabajadores que se quedaron sin derecho a una prestación porque no estaban de alta o no habían cotizado el tiempo necesario.
Tu vida laboral, al alcance de un clic
La buena noticia, recuerda Muñoz Cuenca, es que hoy esta información está a disposición de cualquier trabajador. Basta con entrar en la sede electrónica de la Seguridad Social y registrar el teléfono en la base de datos de la Tesorería: a partir de ahí, el organismo avisa por SMS cada vez que una empresa da de alta o de baja al trabajador.
Desde esa misma sede electrónica también se puede descargar el informe de vida laboral, un documento donde figuran las fechas de alta y baja en cada empresa, el porcentaje de jornada, si el contrato era a tiempo parcial o completo, y los días cotizados.
Hay otro documento que, según el funcionario, merece la pena no pasar por alto: el informe de bases de cotización, que recoge las bases por las que se cotiza cada mes. "Este dato es importantísimo de cara a las prestaciones que vas a recibir", señala, ya que es precisamente esa base la que determina cuánto se cobrará en futuras prestaciones.
Cuatro cosas que conviene revisar
El funcionario recomienda fijarse en cuatro puntos: comprobar si se está dado de alta correctamente, qué tipo de jornada figura registrada, por qué importe se está cotizando y cuáles son los requisitos para acceder a cada prestación.
Y lo explica con ejemplos concretos: la prestación por desempleo se calcula con la media de las bases de los últimos seis meses; la de maternidad o paternidad, con el 100% de la base del mes anterior al inicio del permiso; y la incapacidad temporal, con la base del mes anterior a la baja médica.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: Información
- ¿Se suspende la final del Mundial 2026 entre España y Argentina? Así está la situación
- La encuesta de EL PERIÓDICO sobre las elecciones generales, al completo: datos internos, cruces y respuestas individuales
- Si tienes 5.000 euros ahorrados, estos son los bancos que ya pagan hasta un 5% por tu dinero en España
- Podría ser el emprendedor más joven de la historia: monta un negocio de venta de huevos con solo 6 años
- Los perros de hasta 40 kilos podrán viajar junto a sus dueños en todos los trenes de Renfe a partir del 21 de julio
- Urtasun reprocha a Marlaska que la policía continúe en el edificio de Via Laietana tras ser declarado espacio de memoria
- Slavko Vincic, el árbitro de la final del Mundial que provoca escalofríos en Argentina
- Sancionado el Ayuntamiento de Santa Coloma por 'contribuir de forma determinante' al contagio de legionela de un conserje municipal