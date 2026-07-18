Pedro Venteo, chef con más de 12 años de experiencia: "No es solo el calor, sino jornadas infinitas, salarios que ya no compensan y contratos precarios"

Las olas de calor que están marcando los últimos días en Catalunya están dejando temperaturas extremas en buena parte del territorio, con registros que han superado los 40 grados en algunas zonas y noches en las que los termómetros apenas han dado tregua.

Sin embargo, sigue siendo época de verano y de mayor actividad para bares y restaurantes. Las comidas fuera de casa, las cenas en terrazas y el aumento del turismo llenan los locales durante estas semanas.

El enemigo invisible

Pero, ¿alguien piensa en los profesionales que hay detrás de cada plato servido? Sobre esta realidad ha querido llamar la atención Pedro Venteo, cocinero profesional desde hace más de 12 años y creador de contenido de su canal de Youtube El mono chef.

En uno de sus últimos vídeos, el chef pone el foco en las condiciones que afrontan miles de trabajadores del sector durante episodios de temperaturas asfixiantes como las actuales: "Mientras tú estás de vacaciones, en las cocinas están luchando contra un enemigo invisible: el calor extremo", afirma.

"Un auténtico horno humano"

Según explica Venteo, las cocinas profesionales se convierten durante el verano en "un auténtico horno humano, sin ventilación, con hornos al máximo y jornadas que no parecen terminar nunca".

El cocinero asegura que las consecuencias negativas para la salud de los trabajadores son frecuentes, y cita un estudio según el cual más del 67% de los empleados de cocina sufren síntomas de estrés por calor como mareos, calambres o dolores de cabeza.

Condiciones precarias

Además, "en Estados Unidos se han registrado más de 3.400 casos de enfermedades por el calor en cocina cada año, y más de 30 fallecimientos a causa de este problema", añade.

Para el chef, el problema "no es solo el calor, sino las jornadas infinitas, los salarios que ya no compensan y los contratos precarios".

Una realidad que debe cambiar

A su juicio, el esfuerzo físico que exige el trabajo en cocina durante los meses de verano se ve agravado por unas condiciones laborales que muchos profesionales consideran insuficientes: "Mientras otros descansan, los cocineros luchan por sobrevivir a esta causa, y esta realidad debe cambiar", concluye Venteo.