Axel y el precio de vivir solo en un palacio en la naturaleza por solo 150 euros al mes: "Con los precios de España es una locura"

Mientras en las montañas de Asturias los pueblos poco a poco se van apagando y la vida tradicional va desapareciendo, Axel, un hombre argentino, demuestra que estas casas pueden recibir una segunda oportunidad y, aunque ha pasado por situaciones complicadas en su vida, nunca se ha dado por vencido.

Álvaro, propietario del canal de YouTube @hilux_aventura, que se dedica a explorar pueblos olvidados, lugares abandonados y a conocer las historias de sus últimos habitantes, ha publicado recientemente un vídeo en el que visita a Axel para que le cuente cómo vive aislado en un palacio en un pueblo de Asturias.

Su madre y su hermano mayor se suicidaron

Axel es una persona que ha sufrido mucho en la vida. Hace años, un sueño le llevó hasta un palacio en medio de un pueblo perdido de Asturias. Este palacio está cargado de historias y aventuras, y está enclavado en un sitio mágico, que parece de película. Axel quiere abrir sus puertas a la gente y convertir estas estancias en un refugio donde cada uno encuentre su propósito.

"A mí me tocó vivir experiencias como fue la pérdida de mi madre, que se suicidó. El suicidio de mi madre me llevó a pensar en qué pasaría si los seres humanos tuviéramos la oportunidad de sincerarnos con nosotros mismos y de descubrir cuál es nuestro propósito", explica Axel, que luego añade que su hermano mayor, unos años después, también decidió quitarse la vida.

Nacido en Argentina

Aunque nació en Argentina, hace ya más de dos décadas que está residiendo en España y, antes de mudarse a su actual hogar, vivía en Mallorca. Estuvo viviendo allí varios años hasta que un día cambió: "Tuve un sueño con Asturias, que fue lo que realmente me trajo aquí. Yo no conocía ni este lugar, ni el entorno".

Una vez llegó a Asturias, por una coincidencia, recibió la llamada de un antiguo contacto, que justamente estaba alquilando un palacio por esa zona y de esta manera consiguió un hogar. "Y casualidad o no, yo ya estaba acá en Asturias cuando me llamó, que fue al día siguiente. Vine, vi la casa y así fue. Pago 150 euros por mes de alquiler, que yo sé que con los precios de España es una locura".

El palacio de Axel, visto desde arriba con un dron. / Youtube / Hilux Aventura

Antigüedades y vistas impactantes

Mientras Axel le muestra el interior de su palacio a Álvaro, este último se queda maravillado con las antigüedades que hay en la casa, llegando a ver incluso un ejemplar del 'Quijote' con más de un siglo de antigüedad. También se asombra con las impactantes vistas que ofrece el palacio de todas las montañas asturianas.

El argentino también cuenta que los sueños son parte de nuestra historia y defiende que, gracias a ellos, ha podido llegar hasta donde está: "Llevo unos 25 años más o menos con el hábito de escribir mis sueños, y por eso me parecen tan importantes. No solo soñé con llegar a Asturias, sino que poco a poco fui soñando con que el palacio era el lugar que necesitaba para cumplir mi objetivo".

Objetivo al abrir las puertas del palacio

Sobre por qué ha decidido abrir las puertas de su palacio a la gente, explica lo siguiente: "Tengo la esperanza de que los seres humanos tenemos una misión. Cada uno de nosotros tiene un porqué en esta vida. Pero cuando vos tenés una misión tuya y está relacionada con ayudar a los demás, la vida cobra un sentido que es maravilloso".

Axel, al abrir las puertas de su hogar, tiene muy claro su objetivo: "La idea es que podamos recibir personas que tengan o una idea para convertirla en un proyecto o directamente un proyecto que tenga que ver con ayudar también a los demás. Entonces, desde aquí, desde este palacio, podemos crear este clima para impulsarnos y descubrir quiénes somos".

Axel, en su casa, con unas vistas impactantes de las montañas de Asturias. / Youtube / Hilux Aventura

Mezcla de naturaleza, lo antiguo y tecnología

Y la realidad es que, aunque viva en medio de las montañas, su palacio combina la naturaleza, lo antiguo y la tecnología en un mismo espacio. "Esto es un termómetro que está conectado con la calefacción, mide la temperatura y se apaga de manera automática", explica Axel, evidenciando los signos de progreso y bienestar de su hogar.

Para finalizar, Axel invita a toda la gente que quiera unirse a su nuevo proyecto a ir a su palacio para convertirlo en "un lugar donde emerjan ideas, emerjan relaciones y donde sucedan cosas. Que la gente pueda venir, sentarse, grabar un pódcast, contar su historia, compartir esa historia con los demás... en definitiva, tratar de que sea una cadena en la cual podamos seguir ayudando gente".