Subida del alquiler: la Justicia confirma que el casero debe notificar el aumento, aunque esté pactado en el contrato

Aunque el contrato de alquiler especifique que se puede subir la renta mensual conforme al IPC, esto no implica que se puedan aplicar las subidas de forma automática.

En este caso, según establece la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), si se pretende subir el alquiler, el casero debe comunicar antes este aumento.

Se debe notificar la subida en el alquiler aunque ya haya sido pactada

Como una forma de sentar antecedentes legales, la Audiencia Provincial de Madrid anuló el desahucio de una inquilina porque le reclamaban una parte del alquiler, basada en actualizaciones del IPC que no se habían notificado previamente.

La sentencia, con fecha en el 23 de abril de 2026, explica que la mujer firmó un contrato de alquiler en marzo de 2020, con una renta mensual de 555 euros, 15 euros por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y 30 euros en gastos de comunidad. Por ello, el coste total ascendía hasta los 600 euros al mes.

Sin embargo, aunque en el documento se pactó que el alquiler podría actualizarse de forma anual conforme al IPC, también era necesario notificar la subida a la inquilina.

Más tarde, en diciembre de 2022 la vivienda se vendió, y la nueva propietaria posteriormente comenzó a reclamar cantidades a la antigua inquilina. Según esta, se trata de un dinero que tenía que haber estado pagando desde diciembre de 2020 por las mencionadas subidas.

Se podrá exigir la nueva renta el mes siguiente a su notificación

Aún con ello, la Audiencia Provincial de Madrid aclara que si el nuevo propietario quiere reclamar deudas antiguas y, con ello, cobrar las actualizaciones de la renta, será necesario demostrar que se han comunicado de forma correcta.

Básicamente, la propia LAU establece que solo se puede exigir la renta actualizada desde el mes siguiente a la notificación de la misma, algo que no se demostró que se hubiera comunicado previamente.

En este caso, sí que existía una notificación, pero tenía fecha en marzo de 2024, donde se indicaba que la subida sería aplicable el próximo 16 de marzo de 2027.

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Aunque la propietaria asegura que se trataba de un error, la Audiencia señala que nunca se corrigió y que tampoco se envió un nuevo aviso. Con ello, el tribunal anuló el desahucio, aunque todavía se podría presentar un recurso extraordinario de casación contra la sentencia.