La red social de Trump venderá a Wall Street acceso anticipado a los mensajes del presidente para poder anticiparse a los movimientos del mercado

El presidente de EEUU, Donald Trump, es un verdadero fenómeno distorsionador de mercados. Incontables son las ocasiones en las que el máximo dirigente de EEUU ha publicado un mensaje en su red social, Truth Social, alabando el desempeño o las características de una empresa, y minutos después su acción se ha disparado en los mercados.

Truth Social, la red social fundada por el presidente, ha anunciado este viernes que venderá a las empresas de Wall Street acceso anticipado a los mensajes del presidente. Según Trump Media & Technology Group (TMTG), propietaria de la plataforma, el servicio, denominado Truth API, distribuirá las publicaciones de las diez cuentas más influyentes de la red social, incluida la de Trump, a una velocidad significativamente superior a la de las notificaciones convencionales de la plataforma.

Amor por lo propio

Trump tiene 12,9 millones de seguidores en Truth Social, la plataforma que él mismo fundó para expresarse tras ser expulsado de Twitter, aunque tras la compra de la plataforma por parte de su excolaborador Elon Musk fue rehabilitado. Pese a que en X tiene 112 millones de seguidores, utiliza su cuenta con mucho menos frecuencia que la de Truth, en la que publica todo tipo de mensajes, desde declaraciones veladas de guerra hasta memes.

"Los mercados ya reaccionan a las publicaciones de Truth Social. A medida que aumente su adopción, esperamos que Truth API se convierta en una fuente de ingresos significativa y constante para la empresa", afirmó el director ejecutivo interino de TMTG, Kevin McGurn.

Un mensaje y una subida del 20%

Las declaraciones de Trump son, por naturaleza, directas, y su posición como una de las figuras de mayor poder sobre la faz de la Tierra interesan y asustan al mercado a partes iguales. El 23 de mayo de 2025, Trump publicó en Truth Social que respaldaba una “asociación prevista” entre U.S. Steel y Nippon Steel, añadiendo que la empresa mantendría su sede en Pittsburgh y permanecería en Estados Unidos.

Los inversores interpretaron el mensaje como la aprobación política de la fusión entre ambas acereras, una operación que llevaba meses bloqueada. Las acciones de U.S. Steel llegaron a subir aproximadamente un 24% durante la sesión y cerraron con un avance del 21%, a 52,01 dólares, su cierre más alto desde 2011.

No hay que retrotraerse tanto en el tiempo para encontrar un ejemplo claro sobre la influencia de Trump en los mercados. El pasado lunes, el mandatario anunció a través de Truth Social un peaje del 20% para cruzar el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio mundial de crudo, decisión que revocó al día siguiente mediante otra publicación en la misma plataforma.

Acusaciones de información privilegiada

El Gobierno de EEUU ha estado envuelto en supuestas acusaciones de uso de información privilegiada para operar en los mercados, un delito grave en el país, durante los últimos meses. El pasado 23 de marzo, unos 15 minutos antes de que Trump declarara en Truth Social que aplazaría ataques previstos sobre infraestructuras energéticas iraníes, se produjo un fenómeno extraño en los mercados.

Lo que tuvo lugar que una oleada extraordinaria de ventas de futuros de petróleo. Las estimaciones oscilan entre más de 500 millones y 800 millones de dólares, y tras la publicación del mensaje, el precio del crudo llegó a caer alrededor de un 13%, premiando a aquellos que habían apostado por una caída vendiendo antes de que se produjera.

Días después, hasta en cuatro ocasiones más tuvieron lugar operaciones masivas minutos antes de que el presidente realizase un anuncio de calado en sus redes. Las operaciones bursátiles, cuyo valor total asciende hasta los 2.600 millones de dólares, están siendo investigadas por la Commodity Futures Trading Commission (CTFC), el órgano competente, y el Departamento de Justicia de EEUU.