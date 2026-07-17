Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones generalesPedro SánchezÁrbitro final MundialIncendio ZaragozaLamine YamalBarcelonaÓscar PuenteManu SánchezMatt DamonPlantas
instagramlinkedin

Apuesta por la descarbonización

El Port de Barcelona acoge el primer suministro de bioetanol a un portacontenedores realizado por Repsol y Maersk

La operación, una de las primeras de este tipo en el Mediterráneo, permitió abastecer al buque con 2.800 toneladas de combustible sin desconectar las baterías

El Port de Barcelona prevé una inversión de 1.700 millones para materializar su transición energética

Varios trabajadores participan en la carga de bioetanol en el Port de Barcelona de un portacontenedores de Maersk.

Varios trabajadores participan en la carga de bioetanol en el Port de Barcelona de un portacontenedores de Maersk. / Port de Barcelona

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Cristina Buesa

Cristina Buesa

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Port de Barcelona ha acogido el primer suministro de bioetanol a un buque portacontenedores realizado en sus instalaciones, una operación llevada a cabo por Repsol y la naviera Maersk que, según ha informado la autoridad portuaria en un comunicado este viernes, supone uno de los primeros repostajes de este tipo en el Mediterráneo y abre la puerta a la implantación comercial de nuevos combustibles de bajas emisiones para el transporte marítimo.

La operación ha consistido en el suministro de 2.800 toneladas de este producto al portacontenedores Antonia Maersk tras una escala comercial de carga y descarga. El abastecimiento se realizó en condiciones reales de explotación, con el objetivo de demostrar que tanto las infraestructuras como la logística y los procedimientos operativos "ya están preparados para este tipo de combustibles", han asegurado desde el puerto.

Descarbonización del sector

Desde Repsol destacan que esta actuación refuerza su estrategia multienergética para acompañar la descarbonización del transporte marítimo mediante combustibles convencionales, renovables y otras soluciones con menor huella de carbono. El director general ejecutivo de Transformación Industrial y Economía Circular de la compañía, Juan Abascal, ha asegurado que "con este suministro reafirmamos nuestro compromiso con la descarbonización del transporte marítimo mediante soluciones disponibles hoy y preparadas para crecer en el futuro". Además, ha subrayado que la empresa quiere facilitar una transición "segura, competitiva y sostenible" del sector.

Momento de la carga con bioetanol de Repsol en el Port de Barcelona de un portacontenedores de Maersk.

Momento de la carga con bioetanol de Repsol en el Port de Barcelona de un portacontenedores de Maersk. / Port de Barcelona

El repostaje fue realizado por el buque de suministro Badia Candela, operado por Mureloil, que durante toda la maniobra funcionó con su sistema de baterías. De este modo, la transferencia del combustible se completó sin generar emisiones locales dentro del recinto portuario, reduciendo aún más el impacto ambiental de la operación, han subrayado las mismas fuentes.

23 portacontenedores de doble uso

La prueba llega después de que Maersk ensayara el uso de etanol en el Laura Maersk, un buque alimentado por metanol y con capacidad para 1.800 TEU. La naviera dispone actualmente de 23 portacontenedores de doble combustible preparados para operar con metanol, aunque continúa analizando el potencial del bioetanol como alternativa para este tipo de embarcaciones.

La vicepresidenta de Mercados Energéticos de Maersk, Emma Mazhari, ha señalado que este suministro representa "otro paso importante" para evaluar combustibles de bajas emisiones con capacidad de escalar a gran tamaño. Según ha explicado, la experiencia permitirá ampliar el conocimiento sobre "el potencial operativo del etanol a gran escala", al tiempo que la compañía trabaja junto a puertos y empresas del sector para desarrollar la infraestructura y los procedimientos necesarios para extender su uso.

Una infraestructura "preparada"

El presidente del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell, ha afirmado que esta actuación demuestra que la instalación "está preparada para apoyar el despliegue a gran escala de nuevos combustibles de bajas emisiones de carbono" dentro de su Plan de Transición Energética. En este sentido, ha defendido que, como uno de los principales hubs logísticos y energéticos del Mediterráneo, el puerto quiere facilitar la colaboración entre navieras y compañías energéticas para acelerar la descarbonización del transporte marítimo.

Noticias relacionadas y más

La iniciativa se enmarca en la estrategia del Port de Barcelona para consolidarse como un puerto más verde y energéticamente sostenible, impulsando la electrificación de los muelles, el suministro de combustibles alternativos y el desarrollo de nuevas infraestructuras que permitan reducir las emisiones de la actividad portuaria y avanzar hacia una logística con una menor huella de carbono.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Podría ser el emprendedor más joven de la historia: monta un negocio de venta de huevos con solo 6 años
  2. Silvia Intxaurrondo libra hoy su batalla con RTVE en los juzgados mientras medita si aceptar una oferta de La Séptima
  3. Unai Simón protagoniza un inesperado momento con una periodista que enamora a las redes y comparan con Iker y Sara
  4. Rosalía entra en el examen para obtener la nacionalidad española: 'Una de las cantantes españolas más famosas actualmente es...
  5. Argentina deshonra a la Inglaterra de Tuchel y se enfrentará a España en la final del Mundial
  6. El vicepresidente de EEUU acusa a parte del Gobierno de Israel de intentar frustrar un acuerdo con Irán
  7. El padre de Lamine Yamal rompe su silencio y aclara su sonada ausencia en el Mundial: 'Voy a traer problemas
  8. Expertos en aire acondicionado coinciden: 'El agua destilada del aparato es una alternativa para usos concretos en el jardín o el hogar

El Port de Barcelona acoge el primer suministro de bioetanol a un portacontenedores

El Port de Barcelona acoge el primer suministro de bioetanol a un portacontenedores

La Comisión Europea propone que la industria pueda emitir más CO2 a cambio de inversiones verdes

La Comisión Europea propone que la industria pueda emitir más CO2 a cambio de inversiones verdes

La UE plantea que los impuestos a la electricidad sean más bajos que a los combustibles fósiles

La UE plantea que los impuestos a la electricidad sean más bajos que a los combustibles fósiles

Aena invertirá 153 millones para transformar y "coser" la T2 del aeropuerto de Barcelona

Aena invertirá 153 millones para transformar y "coser" la T2 del aeropuerto de Barcelona

Bruselas quiere los depósitos tengan el mismo nivel de protección en toda Europa para facilitar las fusiones transnacionales

Bruselas quiere los depósitos tengan el mismo nivel de protección en toda Europa para facilitar las fusiones transnacionales

La AEB aplaude la reforma bancaria de Bruselas, pero reclama más ambición y "una ejecución inmediata"

La AEB aplaude la reforma bancaria de Bruselas, pero reclama más ambición y "una ejecución inmediata"

La prórroga llevaría a Almaraz a vivir hasta los 47 años, mientras más de un centenar de nucleares cierran pasados los 60

La prórroga llevaría a Almaraz a vivir hasta los 47 años, mientras más de un centenar de nucleares cierran pasados los 60

SharkNinja lanza la Ninja Luxe Café Mini Plus, una cafetera compacta con funciones barista y alto nivel de personalización

SharkNinja lanza la Ninja Luxe Café Mini Plus, una cafetera compacta con funciones barista y alto nivel de personalización