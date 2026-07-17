El Port de Barcelona acoge el primer suministro de bioetanol a un portacontenedores realizado por Repsol y Maersk

El Port de Barcelona ha acogido el primer suministro de bioetanol a un buque portacontenedores realizado en sus instalaciones, una operación llevada a cabo por Repsol y la naviera Maersk que, según ha informado la autoridad portuaria en un comunicado este viernes, supone uno de los primeros repostajes de este tipo en el Mediterráneo y abre la puerta a la implantación comercial de nuevos combustibles de bajas emisiones para el transporte marítimo.

La operación ha consistido en el suministro de 2.800 toneladas de este producto al portacontenedores Antonia Maersk tras una escala comercial de carga y descarga. El abastecimiento se realizó en condiciones reales de explotación, con el objetivo de demostrar que tanto las infraestructuras como la logística y los procedimientos operativos "ya están preparados para este tipo de combustibles", han asegurado desde el puerto.

Descarbonización del sector

Desde Repsol destacan que esta actuación refuerza su estrategia multienergética para acompañar la descarbonización del transporte marítimo mediante combustibles convencionales, renovables y otras soluciones con menor huella de carbono. El director general ejecutivo de Transformación Industrial y Economía Circular de la compañía, Juan Abascal, ha asegurado que "con este suministro reafirmamos nuestro compromiso con la descarbonización del transporte marítimo mediante soluciones disponibles hoy y preparadas para crecer en el futuro". Además, ha subrayado que la empresa quiere facilitar una transición "segura, competitiva y sostenible" del sector.

Momento de la carga con bioetanol de Repsol en el Port de Barcelona de un portacontenedores de Maersk. / Port de Barcelona

El repostaje fue realizado por el buque de suministro Badia Candela, operado por Mureloil, que durante toda la maniobra funcionó con su sistema de baterías. De este modo, la transferencia del combustible se completó sin generar emisiones locales dentro del recinto portuario, reduciendo aún más el impacto ambiental de la operación, han subrayado las mismas fuentes.

23 portacontenedores de doble uso

La prueba llega después de que Maersk ensayara el uso de etanol en el Laura Maersk, un buque alimentado por metanol y con capacidad para 1.800 TEU. La naviera dispone actualmente de 23 portacontenedores de doble combustible preparados para operar con metanol, aunque continúa analizando el potencial del bioetanol como alternativa para este tipo de embarcaciones.

La vicepresidenta de Mercados Energéticos de Maersk, Emma Mazhari, ha señalado que este suministro representa "otro paso importante" para evaluar combustibles de bajas emisiones con capacidad de escalar a gran tamaño. Según ha explicado, la experiencia permitirá ampliar el conocimiento sobre "el potencial operativo del etanol a gran escala", al tiempo que la compañía trabaja junto a puertos y empresas del sector para desarrollar la infraestructura y los procedimientos necesarios para extender su uso.

Una infraestructura "preparada"

El presidente del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell, ha afirmado que esta actuación demuestra que la instalación "está preparada para apoyar el despliegue a gran escala de nuevos combustibles de bajas emisiones de carbono" dentro de su Plan de Transición Energética. En este sentido, ha defendido que, como uno de los principales hubs logísticos y energéticos del Mediterráneo, el puerto quiere facilitar la colaboración entre navieras y compañías energéticas para acelerar la descarbonización del transporte marítimo.

La iniciativa se enmarca en la estrategia del Port de Barcelona para consolidarse como un puerto más verde y energéticamente sostenible, impulsando la electrificación de los muelles, el suministro de combustibles alternativos y el desarrollo de nuevas infraestructuras que permitan reducir las emisiones de la actividad portuaria y avanzar hacia una logística con una menor huella de carbono.