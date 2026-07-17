Los fundadores de Busquets Gálvez venden un edificio de 27 viviendas en Barcelona

Una sociedad patrimonial vinculada a Ignasi Busquets y Juan Antonio Gálvez, fundadores de la consultora inmobiliaria Busquets Gálvez, ha vendido a Primero H un edificio de 27 viviendas en la zona de Vall d'Hebron, en Barcelona. La compradora, una socimi especializada en alquiler asequible, desembarca con esta operación en la capital catalana y asumirá la continuidad de este proyecto residencial social.

El activo está en el distrito de Horta-Guinardó, cuenta con 27 viviendas y casi 1.100 metros cuadrados. La patrimonial de Busquets y Gálvez lo adquirió en un estado muy deteriorado y fue acometiendo reformas integrales. Una vez culminadas las obras, se formalizaron contratos de alquiler con rentas de entre 400 y 600 euros mensuales. El alquiler medio se mantiene por debajo de los 500 euros, frente a los 929,60 euros que cuesta de media arrendar en el distrito, tomando como referencia los datos del primer trimestre de 2026.

Primero H, iniciativa impulsada por la Asocimi, la patronal de las socimis, cotizada centrada en ofrecer viviendas asequibles a colectivos vulnerables, ha pagado apenas 1.500 euros por metro cuadrado, lo que eleva el precio de la transacción hasta los 1,6 millones de euros, menos de 60.000 por inmueble. Busquets Gálvez explica que "la prioridad no era maximizar el precio de venta, sino facilitar que el comprador pudiera mantener el modelo de alquiler asequible y garantizar la continuidad del proyecto social" y que el objetivo "ha sido que el cambio de propiedad no suponga un cambio en la vocación del edificio, sino asegurar que el proyecto iniciado hace más de una década pueda seguir desarrollándose en manos de un operador especializado".

Acompañamiento social

Los vendedores señalan que "la rehabilitación física del edificio no fue el mayor reto del proyecto", sino el acompañamiento social a las familias. Busquets Gálvez, además de su actividad como consultora inmobiliaria especializada en oficinas, locales comerciales e inversión, ha impulsado iniciativas destinadas a favorecer el acceso a la vivienda de colectivos vulnerables. Entre otros, participa en el programa Acompanyem, de la Fundació Hàbitat3, una iniciativa orientada a evitar que familias en situación de vulnerabilidad pierdan su vivienda para adquirir inmuebles procedentes de bancos y formalizar contratos de alquiler adaptados a la capacidad económica de los residentes.

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"Este tipo de operaciones demuestran que la colaboración entre propietarios privados, entidades sociales, operadores especializados y administraciones públicas puede contribuir a incrementar el parque de vivienda asequible y facilitar el acceso a la vivienda a quienes más dificultades tienen. En este sentido, defienden que, cuando surgen oportunidades de este tipo, sería positivo que las administraciones pudieran incorporar más inmuebles destinados a vivienda social para ampliar de forma estable el parque de vivienda asequible", concluyen desde Busquets Gálvez.