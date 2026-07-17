Si tienes 5.000 euros ahorrados, estos son los bancos que ya pagan hasta un 5% por tu dinero en España

Ahorrar vuelve a ser rentable. Durante casi una década, los ahorradores españoles se acostumbraron a una realidad aparentemente inamovible: tener dinero en el banco apenas generaba rentabilidad. Miles de millones de euros permanecían inmóviles en cuentas corrientes al 0% mientras los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) se movían en terreno ultrabajo. Ese escenario ha cambiado de forma notable.

La nueva política monetaria del BCE y el regreso de los tipos positivos han reactivado la competencia entre entidades financieras por captar ahorro particular. El resultado es una auténtica guerra comercial por los depósitos y las cuentas remuneradas, con rentabilidades que en algunos casos superan incluso el 5% TAE para determinados importes y perfiles de clientes.

Para quienes disponen de 5.000 euros ahorrados, una cifra especialmente habitual en productos de entrada, las opciones se multiplican.

De los depósitos al 0% a rentabilidades superiores al 2%

Entre las ofertas más destacadas del mercado figura actualmente el depósito a 18 meses de WiZink, que remunera el ahorro al 2,85% TAE y permite contratarlo desde precisamente 5.000 euros.

También han ganado protagonismo entidades menos conocidas para el gran público como Banca Sistema, Banca CF+ o EBN Banco, que ofrecen productos de ahorro con rentabilidades cercanas o superiores al 2%, aunque en algunos casos exigen vinculaciones adicionales o la contratación de otros productos.

La gran novedad respecto a ciclos anteriores es que ya no solo compiten los depósitos tradicionales. Las cuentas remuneradas, como la lanzada en junio por Kutxabank, que permiten disponer del dinero en cualquier momento, se han convertido en uno de los principales campos de batalla del sector financiero.

Los bancos buscan clientes, no solo dinero

Algunas de las ofertas más llamativas responden más a estrategias de captación que a una rentabilidad permanente del ahorro.

Es el caso de la Cuenta Vamos de Ibercaja, que remunera los primeros 5.000 euros al 5,09% TAE durante el primer año, aunque exige domiciliar ingresos y cumplir determinados requisitos de vinculación.

Por su parte, Bankinter ofrece actualmente un 2,5% TAE en su cuenta digital para nuevos clientes y sin necesidad de contratar otros productos, mientras que Revolut ha lanzado una promoción temporal que alcanza el 3,51% TAE para nuevas altas realizadas durante este verano.

La diferencia entre unas y otras propuestas resulta clave: mientras un depósito garantiza el tipo pactado hasta vencimiento, una cuenta remunerada ofrece mayor liquidez, aunque la entidad puede modificar su remuneración una vez finalizado el periodo promocional.

España vuelve a ahorrar, y los bancos quieren ese dinero

El interés de las entidades no es casual. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de ahorro de los hogares españoles se situó en el 12% de la renta disponible durante 2025, todavía claramente por encima de la media previa a la pandemia.

Al mismo tiempo, las estadísticas del Banco de España muestran que la riqueza financiera neta de las familias españolas alcanzó el equivalente al 156,8% del PIB, uno de los niveles más elevados de las últimas décadas.

Ese enorme volumen de liquidez es precisamente el objetivo de bancos tradicionales, entidades digitales y neobancos, que compiten por atraer un dinero que durante años permaneció prácticamente sin remuneración.

El fin de una anomalía financiera

Para muchos expertos, lo que está ocurriendo no constituye una excepción, sino más bien un regreso a la normalidad financiera.

Antes de la era de los tipos cero, obtener entre un 2% y un 4% anual por mantener dinero sin riesgo en el banco era algo habitual en Europa. La diferencia es que toda una generación de ahorradores españoles apenas había conocido ese escenario.

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Ahora, por primera vez en muchos años, los bancos vuelven a pagar por el ahorro y el principal riesgo para muchos ciudadanos puede no ser elegir mal el producto, sino mantener su dinero inmóvil en una cuenta corriente que sigue ofreciendo un 0%.