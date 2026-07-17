Ola de calor
Álex Bermúdez, asesor energético, calcula cuánto cuesta tener el ventilador encendido toda la noche: "No lo vas a notar en tu factura"
El experto explica el consumo medio de un ventilador durante ocho horas y por qué el impacto en la factura puede ser mucho menor de lo que muchos creen
Los electricistas coinciden sobre este electrodoméstico para combatir el calor: "Cuesta menos que una botella de agua"
Con la llegada del calor, muchas personas se preguntan cuánto puede subir la factura de la luz por dejar el ventilador encendido durante la noche. Frente al miedo a disparar el consumo eléctrico, el asesor energético Álex Bermúdez ha hecho un cálculo sencillo para explicar cuánto cuesta realmente utilizar este aparato durante las horas de descanso.
El experto compara el gasto del ventilador con el de otros consumos habituales y asegura que su impacto en la factura es muy reducido si se cuenta con una tarifa ajustada.
Cuánto consume un ventilador por la noche
Álex Bermúdez parte de un consumo medio para hacer el cálculo. “Un ventilador de media consume unos 60 vatios”, explica. Si ese ventilador permanece encendido durante unas ocho horas, el consumo total ronda el medio kilovatio hora. Con una tarifa eléctrica de unos 10 u 11 céntimos por kilovatio hora, el coste sería muy bajo.
“Eso, por 8 horas de noche, se traduce en medio kilovatio de consumo, que nos sale a 5 céntimos”, señala.
Tener el ventilador encendido toda la noche cuesta muy poco
Según el asesor energético, el gasto de mantener el ventilador funcionando durante toda la noche es mucho menor de lo que muchos consumidores imaginan. “Sí, sí, 5 céntimos es lo que te va a costar tener el ventilador encendido durante toda la noche”, afirma.
Bermúdez compara este coste con el precio de un café para mostrar la diferencia. “Con lo que cuesta un café puedes encender el ventilador durante 20 noches”, indica.
El miedo a dejarlo puesto
El experto sostiene que, desde el punto de vista del consumo eléctrico, no tiene sentido preocuparse en exceso por dejar el ventilador encendido durante la noche. “Es por eso que el miedo a dejarlo puesto no tiene ningún sentido”, explica.
Además, insiste en que ese consumo apenas se notará en el recibo mensual. “Te prometo que no lo vas a notar en tu factura”, añade.
La tarifa eléctrica también importa
El cálculo, eso sí, depende del precio que cada usuario pague por la electricidad. Bermúdez matiza que sus cifras están hechas con una tarifa competitiva. “Los cálculos los he hecho con una buena tarifa, a 10-11 céntimos el kilovatio”, aclara.
Si el consumidor paga bastante más por cada kilovatio hora, el gasto será superior. Por eso, el asesor energético aprovecha para recordar la importancia de revisar las condiciones del contrato eléctrico.
“Si pagas más, seguramente le estés regalando dinero a tu comercializadora”, advierte.
Un consumo bajo frente al calor nocturno
El ventilador se convierte así en una de las opciones más económicas para aliviar el calor durante la noche. Aunque su capacidad para enfriar no es comparable a la del aire acondicionado, su bajo consumo lo convierte en una alternativa útil para quienes buscan descansar mejor sin miedo a una subida importante en la factura.
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Fuente: Información
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