Catalunya vuelve a quedar por debajo de su peso económico y recibe solo el 8,6% de la inversión estatal ejecutada

Catalunya volvió a situarse en 2025 entre las comunidades con menor peso relativo en la inversión ejecutada por el Estado. Según los datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), la comunidad recibió 1.321,2 millones de euros, el equivalente al 8,6% de toda la inversión regionalizada ejecutada por el sector público estatal durante el ejercicio, un porcentaje que dista del peso que la comunidad representa en la economía española —en torno al 20% del PIB— y de su población, cercana al 16%.

Las cifras reflejan además un retroceso respecto al ejercicio anterior. La inversión ejecutada disminuyó alrededor de un 6% frente a 2024, en un año marcado nuevamente por la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado. En términos absolutos, Catalunya fue la quinta comunidad autónoma con mayor volumen de inversión ejecutada, por detrás de Madrid (3.217,7 millones de euros), Comunitat Valenciana (1.737,8 millones), Andalucía (1.619,8 millones) y Galicia (1.579,8 millones). Castilla y León ocupó la sexta posición, con 1.221,8 millones.

El ferrocarril sostiene la inversión

El grueso de la inversión ejecutada en Catalunya volvió a depender de las empresas públicas, especialmente del ámbito ferroviario. Del total de 1.321 millones, 1.075 millones procedieron del sector público empresarial y fundacional, mientras que la inversión directa de los ministerios apenas alcanzó 201 millones de euros. Dentro de ese bloque empresarial, Adif y Adif Alta Velocidad concentraron 668,5 millones de euros, confirmando que la mayor parte de los recursos siguen vinculados a actuaciones ferroviarias como la modernización de Rodalies o el desarrollo del Corredor Mediterráneo.

Trenes de Rodalies en la Estació de França (Barcelona) / Zowy Voeten / EPC

Esta elevada dependencia de grandes proyectos ferroviarios explica parte de la volatilidad de la ejecución en Catalunya, donde el ritmo de las obras provoca fuertes oscilaciones entre ejercicios y dificulta que la comunidad mantenga un nivel estable de inversión pública.

Las cifras también devuelven a un debate que no es nuevo, pues desde hace años organizaciones empresariales y políticas de la comunidad critican que el Gobierno nunca ejecuta todas las inversiones que prevé en los Presupuestos Generales del Estado. Sin ir más lejos, en 2023, el Estado solo ejecutó el 45% de la inversión prevista en Catalunya, y, en 2024, el 60%, con 2.034 millones de euros presupuestados y 1.227 millones ejecutados.

Madrid concentra más del doble

En el conjunto de España, la inversión regionalizada ejecutada alcanzó 15.368,8 millones de euros, a los que se suman otros 7.476,5 millones correspondientes a inversiones consideradas "no regionalizables". Por comunidades, Madrid volvió a liderar con claridad la clasificación, con más de 3.217 millones, impulsada especialmente por la inversión directa de los ministerios. La Comunitat Valenciana ocupó la segunda posición, también gracias al fuerte peso de las actuaciones ferroviarias, mientras que Andalucía y Galicia completaron el grupo de comunidades que superaron ampliamente los 1.500 millones de euros.

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En el otro lado de la balanza, por debajo de la barrera de los 500 millones, se situaron Euskadi (492,82 millones) y Extremadura (444,36 millones). El resto del mapa autonómico lo completaron Cantabria (299,18 millones), Asturias (289,82 millones), Illes Balears (255,79 millones) y Canarias (227,86 millones). Finalmente, las menores cifras de inversión regionalizada correspondieron a Navarra (188,49 millones), La Rioja (91,70 millones), Ceuta (35,60 millones) y Melilla (15,39 millones).