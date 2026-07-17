Catalonia asegura 383 millones para acelerar su expansión internacional en Zanzíbar y Jamaica

Querían dar el salto o consolidar su presencia en destinos internacionales como Zanzíbar (Tanzania) y Jamaica, y, desde este viernes, ya tienen los fondos suficientes para poder seguir adelante con su plan de negocio. Catalonia Hotels & Resorts acaba de cerrar un acuerdo de financiación por 383 millones de euros con CaixaBank, Santander, Banco Sabadell y BBVA —entidades que históricamente han acompañado el crecimiento del grupo— que le permitirá, por un lado, reforzar su posición financiera y, por otro, obtener nueva liquidez para impulsar su plan de crecimiento, especialmente en el ámbito internacional.

Una operación para "ordenar la deuda" y liberar garantías hipotecarias

La operación contempla la ampliación de los plazos de la deuda existente. Según los últimos datos disponibles de 2023, la deuda total del grupo ascendía a 627 millones de euros, de los cuales la mayor parte (547 millones) estaba catalogada como deuda a largo plazo, principalmente mediante préstamos hipotecarios respaldados por los propios inmuebles de sus hoteles. Y, según las últimas cuentas depositadas, correspondientes a 2024, esa cifra había subido a 641,5 millones en préstamos —con y sin garantía hipotecaria— más 16 millones en leasing, con vencimientos escalonados entre 2025 y 2038. Ahora, con este nuevo acuerdo, el grupo ha conseguido una mejora de las condiciones de financiación, así como la liberación de estas garantías hipotecarias sobre una parte relevante de los activos del grupo.

Los recursos adicionales se destinarán principalmente a financiar nuevas inversiones y acelerar el desarrollo de dos de los proyectos más ambiciosos de la compañía, que contempla abrir resorts en Zanzíbar (Tanzania), con un cinco estrellas que marcará su desembarco en el continente africano, y en Jamaica. El proyecto de Zanzíbar, el Catalonia Grand Zanzíbar All Suites & Spa, contempla 272 suites —incluidas dos villas de agua—, una piscina de 800 metros cuadrados, un spa de 1.600 metros cuadrados y playa privada, sobre una parcela de más de siete hectáreas en la costa noreste de la isla.

"Es nuestra primera entrada en el continente y aún estamos familiarizándonos con los proveedores y las formas de trabajar, pero estamos muy ilusionados", explicaban a EL PERIÓDICO fuentes de la compañía el mes anterior, durante la visita a la inauguración del antiguo hotel Gallery bajo la propiedad de Catalonia Hotels, después de que esta hubiese adquirido a los antiguos propietarios —Meridia Capital— a finales de 2025. Junto al Gallery, en Barcelona, Catalonia compró también a Meridia el hotel Molina Lario, en Málaga, en la misma operación de cierre de 2025.

Un crecimiento récord

Según la compañía, el respaldo de las cuatro entidades financieras responde al crecimiento sostenido del grupo y a la solidez de su plan estratégico. Catalonia cerró 2025 con unas ventas de 630 millones de euros y un ebitda de 189 millones, las cifras más elevadas de su historia —un 7,1% más que los 587,98 millones facturados en 2024—, y prevé superar los 200 millones de ebitda al cierre de 2026.

La cadena cuenta actualmente con 82 hoteles y resorts distribuidos en 25 destinos, que suman más de 12.000 habitaciones, con una fuerte presencia en Barcelona, Madrid y otros destinos urbanos españoles, además del Caribe, donde suma ya cerca de 25 años de trayectoria con establecimientos en México y República Dominicana. Su modelo combina la propiedad de la mayoría de sus activos —más del 90% de la cartera está en propiedad— con la gestión directa de los establecimientos, una estrategia que le ha permitido mantener una elevada estabilidad financiera incluso en un contexto de elevada competencia en el sector hotelero.

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En este sentido, Félix Navas, director general corporativo de Catalonia Hotels & Resorts, aseguró que la operación permite "ordenar la deuda", mejorar sustancialmente las condiciones de financiación y disponer de recursos para afrontar nuevas inversiones. "Este acuerdo refuerza la estructura financiera del grupo y nos da una posición sólida para seguir ejecutando nuestro ambicioso plan de crecimiento", afirmó.