Bruselas quiere los depósitos tengan el mismo nivel de protección en toda Europa para facilitar las fusiones transnacionales

La Unión Europea (UE) quiere avanzar en un acuerdo para crear un sistema de garantía de depósitos único con el mismo nivel de protección en toda la UE con el objetivo final de facilitar uno de los puntos claves de la reforma bancaria en marcha: facilitar las fusiones transnacionales. La finalidad es crear campeones bancarios europeos que puedan competir con las grandes entidades estadounidenses y que además permitan una mejor financiación de la economía europea, tanto a nivel de empresas como de familias.

Esta es una de las medidas clave que propone la Unión Europea (UE) en un Informe sobre Competitividad Bancaria publicado este viernes. El documento, adelantado el jueves EL PERIÓDICO, ha sido presentado por la comisaria europea de Servicios Financieros y Unión de Ahorros e Inversiones, la portuguesa Maria Luís Albuquerque. "Los bancos siempre han tenido un rol central en la economía. Actualmente son resilientes, bien capitalizados, y rinden beneficios. Pero no es suficiente para asegurar la competitividad", ha destacado la comisaria este viernes.

La comisaria ha identificado tres retos fundamentales a los que se enfrenta el sector: demasiada fragmentación entre países, una regulación internacional que no se adapta a las características del mercado europeo y una normativa demasiado densa. Para abordarlos, Bruselas propone propone eliminar barreras para facilitar la actividad bancaria transfronteriza, implementar estándares internacionales sin perder de vista las características propias del sector bancario europeo y la simplificación del marco normativo bancario, estrategia enmarcada en la simplificación regulatoria general que Bruselas tiene como uno de sus objetivos fundamentales.

Un sistema sin diferencias

Según fuentes de la Comisión, la idea pasa porque no exista "ninguna diferencia" entre la protección de la que goza un depósito en una entidad transnacional, es decir, aquellas que operan en países distintos al suyo de origen, y otro en un banco que no lo sea. Actualmente, los depósitos cuentan con una garantía estándar de 100.000 euros en cada país de la UE, pero la diferencia reside en quién garantiza esa protección y su nivel de solvencia, lo que en caso de crisis extremas, como la de 2008, implica tener que recurrir a ayudas públicas.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, considera que "facilitar la circulación de capital es la forma en que lograremos que Europa crezca". En una nota al pie del informe, la alemana ha puesto de manifiesto la necesidad de aparejar "nuestra Unión del Ahorro y la Inversión de un sector bancario sólido y competitivo como pilar fundamental". "Damos un paso claro en esta dirección, reajustando nuestro enfoque del riesgo y propiciando el crecimiento y la innovación, al tiempo que se mantiene la estabilidad financiera", apostilla la mandataria.

Responsabilidad compartida

El nuevo sistema buscaría evitar que, ante una grave crisis bancaria, la solvencia de un banco dependa de la salud económica y la reputación de su país de origen. Altos funcionarios de Bruselas señalan que ante todo "debemos garantizar que haya liquidez en el sistema", al tiempo que se muestran convencidos de que "la mutualización (asumir entre todos los países la protección de los depósitos) es el camino correcto". El matiz que introducen es que habrá que llegar a ese último nivel "por etapas".

A juicio de las fuentes consultadas, esta línea de trabajo no solo se refleja en la propuesta de la Comisión, sino que está "avanzada" desde el punto de vista de la discusión política, lo cual es muy relevante ya que la propuesta actual modifica la propuesta de reforma que fue rechazada en 2015. Estas fuentes insisten en que un acuerdo sobre un sistema único de garantía de depósitos (EDIS, en el acrónimo usado, que responde a Esquema Europeo de Garantía de Depósitos) facilita las fusiones transfronterizas. Y esta es precisamente la reforma que en Bruselas se considera como "la más importante".

Pero no es lo único relevante. Europa ha cifrado en 800.000 millones sus necesidades de financiación para avanzar en su soberanía estratégica, cantidad que informes posteriores elevan ya a 1,4 billones y que patronales bancarias como la española AEB lleva a 2 billones (250.000 millones solo en España) cuando habla de la cantidad que se podría liberar con las medidas de reforma adecuadas. Para llegar a esta mejor capacidad de financiación es para lo que Bruselas necesita campeones europeos bancarios.

Tres grandes retos

En un comunicado anunciando la publicación del informe, la Comisión Europea identifica tres grandes retos que limitan "la capacidad del sector bancario para apoyar de forma efectiva a la economía europea". "En primer lugar, el sector sigue estando demasiado fragmentado a nivel nacional. Esto impide a los bancos de la UE crecer y competir a escala mundial en segmentos clave del mercado, así como lograr eficiencias a nivel transfronterizo", comienza el organismo.

En segundo lugar, Bruselas cree que la trasposición de las normas bancarias internacionales choca con las características del sector europeo. "El marco debe funcionar mejor tanto para los bancos grandes como para los pequeños", consideran. En tercer lugar, algunas partes del marco regulador de la UE, incluida la interacción entre las normas microprudenciales, macroprudenciales y de resolución, así como los requisitos de información, son demasiado complejas para Bruselas, y el consenso de los reguladores es que deberían simplificarse. Según la EBA, adaptarse a estos requisitos cuesta más de 24.000 millones de euros al año a la banca, ha resaltado Albuquerque.

En los próximos meses, la Comisión buscará activamente las opiniones de directivos, empleados y accionistas bancarios, dentro de la totalidad de los afectados por la reforma. "La Comisión propondrá, en el primer trimestre de 2027, un paquete de medidas para modificar el marco regulador bancario y dar cumplimiento a la presente Comunicación, en consonancia con los objetivos de la hoja de ruta «Una Europa, un mercado»", apostilla el mensaje.