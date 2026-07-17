Bea de Vicente, abogada penalista: "Saber el sueldo exacto de un compañero de trabajo podría vulnerar la ley de protección de datos"
El Ministerio de Trabajo ha iniciado la negociación con la patronal y los sindicatos para transponer la directiva europea de transparencia salarial
Los sindicatos exigen multar a las empresas que oculten el salario en sus entrevistas de trabajo
El Ministerio de Trabajo ha iniciado este mes la negociación con la patronal y los sindicatos para transponer la directiva europea de transparencia salarial, que debiere estar en vigor desde el 7 de junio. La intención del ministerio que dirige Yolanda Díaz es obligar a las empresas de 50 o más empleados a definir unos criterios objetivos en función de los cuales concede los ascensos o se le sube el sueldo a un empleado y no a otro. El objetivo principal de la medida es, entre otras cosas, acabar con las discriminaciones de género.
"Estoy viendo que hay una directiva y una corriente europeas en la que se establece el derecho de todo trabajador a esa transparencia salarial", ha señalado la abogada Beatriz de Vicente en La Sexta. La directiva europea que debe transponer España reconoce el derecho a solicitar el nivel retributivo individual del propio trabajador y los niveles retributivos medios, desglosados por sexo, correspondientes a quienes hagan el mismo trabajo o uno de igual valor.
No se podrá saber el sueldo de un compañero
Edu Galán, en el mismo programa Más Vale Tarde, apuntaba que él trabajó en Recursos Humanos y que allí, lo primero que querían saber los trabajadores era cuánto cobraba el resto. "Saber el sueldo exacto de un compañero de trabajo podría vulnerar la ley de protección de datos", advierte de Vicente.
La primera propuesta de Trabajo incluye la transparencia en la carrera profesional, con el objetivo de erradicar los ascensos 'a dedo' o por criterios poco justificados. Así, los empleados deberán tener a su disposición un registro retributivo que las compañías deberán realizar. En el mismo deberán recopilar todos los salarios que se perciben en la empresa, tanto de directivos como de trabajadores, establecer medias por categorías y desagregar qué parte del salario es salario base y qué parte del salario son complementos.
La propia directiva europea prevé que, cuando unas medias salariales permitan deducir directa o indirectamente el salario de alguien (por ejemplo si en una categoría solo hay una o dos personas), el Estado pueda limitar el acceso a los datos a los representantes de los trabajadores, la Inspección de Trabajo o el organismo de igualdad.
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