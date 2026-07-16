Las ventajas económicas podrían llevar a Bizum Pay a captar el 80% de clientes de Apple y Google Pay

La llegada de Bizum Pay, el nuevo método de pago impulsado por el consorcio de bancos españoles que puso en marcha la solución de envío de dinero inmediata, se ha retrasado algunas semanas, pero ya está disponible en las tiendas digitales. Con la nueva app, los clientes podrán olvidarse de sus tarjetas y pagar directamente a través de su cuenta de Bizum, con una mecánica idéntica al funcionamiento de una tarjeta contactless.

A pesar de que el despliegue del servicio será escalonado, pues aún no todos los bancos permiten iniciar sesión en la app, un estudio elaborado por la consultora Simon Kucher concluye que, si Bizum Pay ofrece ventajas competitivas respecto a los métodos de pago tradicionales, podría aspirar a arrebatar el 80% de los usuarios que pagan con sus teléfonos a través de Apple o Google Pay.

Ocho de cada diez valoran cambiarse

El informe, denominado 'Payment Pulse' y recogido por 'Europa Press', recaba las sensaciones de 800 clientes de diversas entidades bancarias del panorama español. Las principales conclusiones son dos: el 40% de los usuarios de estas plataformas convertiría Bizum Pay en su método de pago habitual si incorporara una propuesta de valor diferencial, mientras que otro 42% afirma que lo utilizaría de forma recurrente junto con otros sistemas de pago.

Por contra, la predisposición a adoptar Bizum Pay como método de pago preferente es inferior entre aquellos que utilizan otros medios de pago, es decir, quienes no tienen por costumbre pagar a través del teléfono. Así, solo el 28% de los usuarios que pagan principalmente con tarjeta física asevera que lo convertiría en su método habitual, porcentaje que cae hasta el 17% entre quienes siguen utilizando el efectivo como principal forma de pago.

Con dinero todo es más fácil

El informe concluye que, entre los principales factores motivadores que podrían empujar a los clientes a dar el salto se encuentran los incentivos económicos. Uno de cada dos clientes sostiene que, en caso de recibir ventajas de ahorro o contribuciones económicas, la predisposición a adoptar Bizum Pay como método de pago crecería significativamente. Entre los incentivos más valorados destacan el 'cashback' por las compras, citado por el 18% de los encuestados, seguido de la acumulación de puntos canjeables por recompensas (16%) y los descuentos directos en comercios (15%).

Otros aspectos de índole técnica, como la rapidez del pago o la integración con el teléfono móvil tienen un peso significativamente menor en la decisión de uso. Según Simon-Kucher, los consumidores ya consideran estas funcionalidades como un estándar en este tipo de soluciones de pago, por lo que dejan de ser un elemento diferenciador y pasan a ser un requisito básico para competir con las principales 'wallets' digitales.

BBVA y Santander, predispuestos; CaixaBank no

El estudio dedica también espacio a la segmentación por entidades bancarias. De este modo, los de BBVA y Santander son los que muestran una mayor predisposición a incorporar Bizum Pay a sus hábitos de pago. En ambos casos, el 75% de clientes lo usarían como método de pago habitual. En el extremo opuesto, los clientes de CaixaBank presentan una menor intención de adopción y un mayor porcentaje de consumidores que aseguran que probablemente no utilizarían Bizum Pay incluso si incorporara beneficios adicionales.

"Igualar la experiencia de usuario de las grandes wallets internacionales no será un factor diferencial, sino un requisito de entrada. El verdadero terreno de juego estará en la propuesta de valor: cómo bancos y comercios utilizan el pago para generar fidelización, personalizar ofertas y crear nuevos modelos de colaboración. La batalla ya no estará en cómo se paga, sino en qué obtiene el cliente por pagar", argumenta el Responsable de Servicios Financieros para Iberia de Simon-Kucher, Íñigo García, en el estudio.