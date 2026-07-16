La oferta de alquiler se hunde y ya hay 143 interesados por cada piso que sale al mercado

La competencia para conseguir una vivienda de alquiler ha alcanzado un nuevo récord en España. Cada piso que sale al mercado recibe de media el interés de 143 personas durante sus primeros diez días de comercialización, según el Barómetro del Alquiler del segundo trimestre de 2026, elaborado por la Fundación Alquiler Seguro. Son dos contactos más que hace un año, cuando se registraban 141, y ocho más que al cierre de 2025. La cifra queda muy lejos de los 15 interesados que el estudio considera propios de un mercado equilibrado.

La presión no se reparte de manera uniforme. Barcelona encabeza la clasificación con 418 interesados por vivienda, seguida a distancia por Vizcaya, con 196. También superan el centenar Baleares (160), Guipúzcoa (153), Álava (144), Valencia (138), Madrid (136), Zaragoza (133), Las Palmas (123), Tarragona (118), Santa Cruz de Tenerife (116) y Girona (108). En términos interanuales, los mayores incrementos se producen en Vizcaya, Zaragoza, Guipúzcoa y Toledo.

El nuevo máximo de demanda coincide con otra contracción de la oferta residencial. España cerró 2025 con 683.920 viviendas disponibles para alquilar y el informe proyecta que durante 2026 se perderán 22.927 inmuebles, hasta dejar el volumen en torno a 661.000, con una caída prevista del 3,35%. Sin embargo, el retroceso se está moderando: entre los cierres de 2024 y 2025 la oferta pasó de 717.338 a 683.920 viviendas, un descenso del 4,7%. Pese a esa desaceleración, el Observatorio del Alquiler advierte de que el mercado todavía no ha encontrado su suelo.

Reducción de la oferta en Barcelona

Barcelona será la provincia que más vivienda perderá en términos absolutos, con 5.647 inmuebles menos que al cierre de 2025 y una oferta prevista de 77.975. También destacan los retrocesos de Cádiz, Ceuta, Huesca, Guipúzcoa y La Rioja. Andalucía habría perdido 9.352 viviendas, un 7,1%, aunque el informe atribuye parte de la caída en Cádiz, Almería y Huelva a las lluvias e inundaciones de enero y febrero. Por el contrario, se observan aumentos en Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Málaga y Asturias.

El informe pone especialmente el foco en las declaradas zonas tensionadas, donde la ley de vivienda permite introducir topes en los precios del alquiler. Cataluña ha pasado de contar con 102.816 viviendas ofertadas al cierre de 2025 a 94.947 durante 2026, un 7,65% menos. El País Vasco registra una reducción proyectada del 16,16%, mientras que Navarra pierde el 14,76% de su stock en arrendamiento. La Fundación Alquiler Seguro contrapone este comportamiento con el de la Comunidad de Madrid, donde no se aplican estos y controles y su oferta se mantiene estable en torno a 150.000 viviendas.

El estudio atribuye el descenso de la oferta a "varios factores que actúan de forma simultánea" y señala, entre ellos, "la inseguridad jurídica" derivada de los cambios normativos y de la declaración de zonas tensionadas. El documento aclara que esta pérdida se refiere a "viviendas en alquiler residencial que salen de esa modalidad" para pasar al alquiler temporal, turístico o por habitaciones, salir a la venta o permanecer vacías.

El alquiler medio supera los 1.200 euros

La escasez continúa trasladándose a los precios. El alquiler medio alcanzó los 1.211 euros mensuales en el segundo trimestre, un 4,85% más que los 1.155 euros de un año antes. Ya hay doce provincias por encima de los 1.000 euros, encabezadas por Baleares (1.678 euros), Barcelona (1.646) y Madrid (1.637). El informe aprecia una desaceleración de las subidas, pero considera que responde más al límite de pago de las familias que a una solución del déficit de vivienda.

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Los mayores incrementos interanuales se concentran en Ceuta, donde las rentas suben un 12,8%; Zaragoza, con un 10,1%; Palencia, con un 9,6%; Teruel, con un 9,4%; y Melilla, con un 8,8%. En el extremo contrario, Barcelona (-0,6%), Vizcaya (-0,2%) y Álava (-0,2%) son las únicas provincias que registran descensos. En el caso de la capital catalana, el Observatorio del Alquiler asegura que se debe a "una rotación técnica de los inmuebles arrendados y no a una corrección de los precios". Además, Zaragoza y Cádiz superan por primera vez los 900 euros mensuales, mientras Córdoba y Soria rebasan la barrera de los 700 euros.