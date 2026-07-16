Estilo de vida en el campo
Lucía (27 años) vive en un aldea gallega de 9 personas: "Para mí, la compra del mes ronda los 50 euros, porque entre el huerto y la recolección gasto muy poco"
La pasión por la naturaleza y la agricultura sostenible impulsan a Lucía a dejar la ciudad y luchar contra la despoblación rural
El emprendimiento rural se erige como la gran palanca para frenar la despoblación
Álvaro (39 años) dejó la ciudad para salvar el pueblo de su padre: "Veníamos con las mochilas, el cámping gas y víveres para 15 días, era una aventura"
Cada vez son más los jóvenes que abandonan el estilo de vida en la ciudad para buscar paz y tranquilidad en zonas rurales. Un ejemplo de ello es Lucía que, con tan solo 27 años, decidió dar un vuelco a su vida.
De esta forma, abandonó su vida en Madrid para mudarse a una aldea gallega de tan solo 9 habitantes, donde se encuentra restaurando una casa centenaria por su cuenta, mientras experimenta una vida autosuficiente.
Un gasto mensual muy reducido y basado en la autosuficiencia
Aunque el cambio ha sido muy grande, los gastos no serían tan elevados. "En lo que más gasto al mes es en mis animales, unos 150 euros", señala Lucía. "Para mí, la compra del mes ronda los 50 euros, porque entre el huerto y la recolección gasto muy poco", añade.
Con ello, su objetivo sería ampliar el huerto lo máximo posible y no depender de compras externas, comprando únicamente productos básicos como arroz o aceite. "Vivir en un pueblo es muy barato si tienes tus propios animales y un huerto", asegura la joven.
Pasar de una vida estresante a la tranquilidad del campo
Uno de los factores clave para mudarse fue su pasión por la naturaleza, así como sus estudios, relacionados con la agricultura sostenible. De esta forma, cambió el ruido, inseguridad y precariedad en una gran ciudad como Madrid, para elegir una vida en el campo.
Una vez que llegó a la aldea, Lucía admite que ya lo sentía como su hogar. "Fue llegar aquí y sentir un pálpito, de decir, aquí me quedo, esta es mi casa", recuerda con cariño.
Además de buscar un estilo de vida autosuficiente, Lucía admite que quería poner su granito de arena contra la despoblación en los pueblos.
Con todo ello, para poder costear la reforma de su casa, ha invertido algo de dinero que pudo acumular con su prestación por desempleo. A su vez, el siguiente paso sería solicitar una ayuda de incorporación ganadera, que le permita subvencionar el proyecto para criar vacas en su parcela.
- Encuesta CIS: El PSOE amplía su ventaja sobre el PP y la inmigración escala a segundo problema del país
- La Aemet advierte de la llegada de otro episodio de calor extremo a partir de este fin de semana que dejará máximas de hasta 44 grados
- Encuesta GESOP: El 60% de los españoles apoyan reformar la ley electoral para facilitar que gobierne la lista más votada
- Josep Pedrerol pone rumbo a Mediaset y habla emocionado de su marcha de Atresmedia: 'Ha sido una pasada, nos han dado libertad y cariño
- España registra otro miércoles infernal con 44,4ºC en Valencia y 42,4ºC en Catalunya mientras se prepara para la llegada de otra ola de calor extremo
- Unai Simón protagoniza un inesperado momento con una periodista que enamora a las redes y comparan con Iker y Sara
- Sentencia del TJUE sobre la ley de amnistía y Carles Puigdemont: última hora, en directo
- Los recién graduados en Medicina ganan 1.860 euros más al mes que los titulados en Historia