Juanma Lorente, abogado, sobre los seguros de convenio durante una incapacidad permanente: "Hay algunos convenios colectivos que obligan a la empresa a pagarte a ti una cantidad bastante alta"

La pensión de incapacidad permanente se convierte en una herramienta muy útil para compensar la pérdida de ingresos causada tras una enfermedad o accidente. Esta situación suele implicar la reducción o anulación completa de la capacidad laboral del trabajador, todo ello de forma definitiva.

Ahora bien, según la gravedad de cada trabajador, las autoridades pueden conceder un grado de incapacidad u otro. De este modo, se puede recibir un porcentaje concreto de la base reguladora, que se cobrará en forma de pensión.

Un derecho que no todos los trabajadores conocen

Sin embargo, hay un dato que no muchos trabajadores conocen y que, según el abogado laboralista Juan Manuel Lorente, puede ser muy beneficioso. "Hay mucha gente que no reclama esto en su empresa y estamos hablando de muchos miles de euros", señala el experto.

En este caso, Lorente asegura que si te conceden una incapacidad permanente, es probable que la empresa deba mucho dinero al trabajador. El motivo de ello sería los seguros de convenio que "obligan a la empresa a pagarte a ti una cantidad bastante alta".

Para el abogado, el problema es que algunas personas ni siquiera revisan este derecho una vez que le reconocen la incapacidad permanente, o incluso no saben que existe.

Los 'seguros del convenio' en incapacidades permanentes

Según la normativa, las empresas adscritas a convenios colectivos están obligadas a contratar un seguro de accidentes en los casos de incapacidad permanente. Esto es lo que se llamaría 'seguros del convenio', que exige a las empresas a pagar a los trabajadores el valor mínimo establecido en el convenio.

El abogado da un consejo clave: revisar el convenio colectivo y comprobar si este obliga a la empresa a pagarte la cantidad correspondiente si te conceden la incapacidad. Como resultado, las cantidades recibidas pueden ser muy elevadas.

Noticias relacionadas

De hecho, el experto admite que, en algunos casos, las indemnizaciones pueden superar incluso los 30.000 y 40.000 euros, suavizando así posibles situaciones de vulnerabilidad económica derivada de la incapacidad permanente.