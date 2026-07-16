Ignacio Solsona, abogado: “A partir de los 15 años, por cada mes cotizado adicionalmente, se incrementará este porcentaje un 0,19%”

Cuando se acerca el momento de la jubilación, es habitual tener dudas sobre cómo funciona el cálculo de la pensión, y de qué manera se puede mejorar la prestación recibida. En este caso, la Seguridad Social suele tener en cuenta aspectos clave como las bases de cotización y cantidad de años cotizados.

En este caso, el abogado laboralista Ignacio Solsona desvela el funcionamiento del cálculo general de pensiones, con el objetivo de aclarar algunas dudas recurrentes.

Cuáles son los requisitos para acceder a la pensión

Es importante saber que "el periodo mínimo de cotización para acceder a una pensión de jubilación contributiva es de 15 años", afirma. Además, dentro de ese periodo, dos años deben pertenecer a los 15 anteriores a la jubilación.

Para acceder a la pensión contributiva es necesario cumplir este periodo mínimo, aunque no se aplica del mismo modo en la pensión no contributiva. En esta última, la prestación será más baja y se tiene que cumplir el límite de ingresos.

Ahora bien, cumplir el periodo mínimo de cotización garantiza un 50% de la base reguladora. A partir de los 15 años, "por cada mes cotizado adicionalmente, se incrementará este porcentaje un 0,19%", mejorando así nuestra base reguladora.

Métodos para mejorar la base reguladora

El abogado aclara que para obtener el 100% de la base reguladora si nuestra jubilación empieza en 2027, "son necesarios 37 años de cotización". Por otro lado, aunque la persona puede trabajar más años, su base no aumentaría.

Según Solsona, esta es una medida que puede ser bastante limitada, aunque existen algunas excepciones. Por ejemplo, si el trabajador decide retrasar su edad de jubilación puede beneficiarse de un incentivo económico, que se aplica por cada año cotizado de más a la Seguridad Social.

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Además de ello, cotizar más de 37 años puede ser útil reducir las penalizaciones aplicadas en jubilaciones anticipadas, ya sean voluntarias o involuntarias. De este modo, el sistema de pensiones nos ofrece alternativas para que los ingresos recibidos no se vean demasiado afectados.