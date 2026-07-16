¿Quiénes son los nuevos amos de Glovo? Tres banqueros vinculados a Botín y Wall Street y con un historial de negocios poco éticos

Un consejero independiente del Banco Santander, un exjefe de gabinete del Tesoro de EEUU y un exbanquero de Goldam Sachs serán los nuevos amos de Glovo. Estos tres inversores tomarán el control de la compañía de reparto una vez Uber ha activado un efecto dominó y forzado la venta de la misma con su oferta de compra a Delivery Hero, en aras de agrandar un gigante empresarial del reparto de comida a domicilio.

La operación dejará Glovo en manos de quien negoció para Barack Obama la reestructuración de la deuda de Puerto Rico y fue acusado por ello de fuertes conflictos de intereses. También del cofundador de un fondo de pensiones cuya reputación se vio empañada por un escándalo de pagos indebidos. O de un veterano de la banca de inversiones que saltó justo un año antes de que estallara la burbuja inmobiliaria para acabar fundado un club de basket en París.

Uber ha presentado formalmente este viernes una oferta de compra por Delivery Hero, grupo empresarial de origen alemán que es propiedad desde 2021 de Glovo. No obstante, en aras de evitar conflictos competenciales, dicha operación provocará la venta de la empresa de las mochilas amarillas y fundada en Barcelona al fondo inversor SSW. Una sociedad con sede en Nueva York especializada en comprar, reestructurar y luego vender compañías en operaciones millonarias. Y al frente de la misma están Eric Schwartz, Joshua Steiner y Antonio Weiss. De ahí el nombre SSW, por la suma de sus apellidos.

De literato a millonario

El perfil más mediático de los tres es Antonio Weiss. Un estudiante de literatura de Yale que acabó haciendo carrera (y fortuna) en una de las firmas de inversión más prestigiosas de Estados Unidos: Lazard. Hasta que suspendió su trayectoria en el sector privado por el público. En 2015, según publicó Bloomberg, renunció a un salario anual de 15 millones de dólares por una paga de 170.000 dólares para pasar a ser consejero del secretario del Tesoro.

Durante dicha etapa, cuando gobernaba Barack Obama, lideró las negociaciones para refinanciar la deuda de Puerto Rico, que afrontaba una crisis financiera. El principal acreedor de Puerto Rico por aquel entonces era Lazard, firma de la que venía Weiss y por lo que le requirieron que se abstuviera por un conflicto de interés desde varias asociaciones tanto estadounidenses como puertorriqueñas. No lo hizo, lideró el proceso hasta 2017, luego se marchó a JAB Holding para luego fundar SSW. Desde 2024 es consejero independiente del Banco Santander.

Polémica en la Casa Blanca

Otro veterano del Tesoro de los EEUU, antes licenciado en Yale y que también pasó por la firma de inversiones Lazard, fue Joshua Steiner. Según publicó el Washington Post, Steiner fue llamado a declarar en una comisión de investigación del Congreso ante las acusaciones de que la Casa Blanca -entonces gobernada por Bill Clinton- y el Tesoro mantenían contactos poco éticos y que podrían vulnerar la independencia del segundo.

"Steiner se encontró en la incómoda situación de que su diario personal, que detallaba las actividades de su oficina (así como el apodo cariñoso que usaba para referirse a su novia), saliera a la luz pública, y de tener que negar que su contenido comprometedor reflejara con exactitud la realidad", recogió el Post.

Otra polémica en la que se vio envuelto fue el denominado 'caso Quadrangle'. Esta firma -Quadrangle Group LLC- fue fundada en 2000 por Steiner y tres inversores más. En 2010 fue acusada por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de participar en una trama de sobornos para lograr administrar los activos del fondo común de pensiones del estado de Nueva York.

Según recogió la denuncia de la SEC, "los acusados de Quadrangle consiguieron una inversión de 100 millones de dólares del Fondo de Jubilación solo después de que un antiguo ejecutivo de Quadrangle gestionara, a través de una filial de Quadrangle, la distribución del DVD de una película de bajo presupuesto llamada Chooch, producida por Loglisci y sus hermanos, y después de que dicho ejecutivo accediera a pagar más de un millón de dólares en comisiones ficticias a Morris".

El principal acusado no fue Steiner, sino su colega Steven Rattner y el caso se acabó saldando con el pago de cinco millones de dólares a la SEC y otros siete millones en un acuerdo con la Fiscalía de Nueva York.

De Goldamn Sachs al básket francés

El tercero de los fundadores de SSW es Eric Schwartz, un veterano del banco Goldman Sachs, especialmente durante su etapa como banco de inversiones. Schwartz llevó a cabo gran parte de su carrera en dicha entidad y la abandonó en 2007, justo un año antes de que estallara la crisis financiera e inmobiliaria.

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En 2008 creó 76 West Holdings, su vehículo privado y familiar de inversión, y en 2018 fundó el club de baloncesto Paris Basketball junto con el antiguo ejecutivo de la NBA David Kahn, según figura en la página web de SSW. Es el único de los tres que no ha estado vinculado directamente con la política.