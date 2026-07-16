El gigante de la restauración de viajes Áreas entra en Reino Unido tras adquirir TRGC

Aeropuertos, estaciones de tren y autopistas españolas visten sus enseñas, con marcas como Airea, La Pausa, Delici&Cia... y así, hasta sumar 150 identidades distintas. Detrás de todas ellas se esconde un solo grupo, con sede en Esplugues de Llobregat (Barcelona), pero con ambición de convertirse en un gigante capaz de competir, o, incluso, superar, el tamaño de los grandes grupos de restauración de viajes internacionales. De momento, no están tan lejos, teniendo en cuenta que cerraron 2025 con una facturación de 2.264 millones de euros, "la más alta de su historia" y ya se encuentran entre los 5 mayores operadores mundiales en este negocio.

Este jueves, sin embargo, el grupo está un paso más cerca de alcanzar cometido, tras anunciar la adquisición del negocio de concesiones y viajes del grupo inglés The Restaurant Group (TRGC), controlado desde 2023 por el fondo de inversión Apollo (en España controlan Atlético de Madrid o el Mutua Madrid Open) y cuyo valor de compra no ha trascendido. Se trata de una operación que la compañía liderada por Óscar Vela califica como "un importante hito dentro de la estrategia de crecimiento internacional", acercándolo a "uno de los mercados de restauración para viajeros más dinámicos y estratégicos del mundo".

Establecimiento Deli&Cia, marca propia del grupo Areas / EPC

El valor de la compra reside en dos flancos. Uno, ineludible, es la integración directa a su cartera de 38 establecimientos de restauración distribuidos en 10 aeropuertos británicos, respaldados por un equipo de aproximadamente 2.200 personas y con una facturación anual superior a 240 millones de euros. En este sentido, la española describe a TRGC como "uno de los principales operadores de restauración para viajeros del Reino Unido, con una destacada presencia en los principales aeropuertos del país y una cartera diversificada de marcas internacionales". Entre ellas destacan enseñas como Wagamama y Giraffe, junto con marcas desarrolladas internamente como The Curator (Heathrow), Sonoma (Gatwick) y Smithfield (Luton).

El valor también reside en acercar a Areas a uno de los objetivos más repetidos durante los últimos ejercicios, que pasa porsuperar los 3.000 millones de euros de facturación anual. Así, una vez completada la integración, la compañía operará alrededor de 2.200 puntos de venta, con una plantilla de más de 26.000 personas en los 12 países donde tiene presencia. Se tratan de España y Portugal, que representan el 31% de sus ventas, Francia, su segundo mercado más importante en facturación (33%), Italia, donde es el tercer operador del mercado, Alemania y, desde hoy, tambien Reino Unido. Fuera de Europa, resalta Estados Unidos, que se ha consolidado como su principal mercado tras la integración de THS, aportando el 28% de la facturación global, junto a México y Chile, donde mantiene posiciones de liderazgo en aeropuertos como los de Ciudad de México, Guadalajara y Santiago de Chile.

TRGC fue adquirido por 623 millones por el fondo Apollo

En lo que a TRGC se refiere, este grupo inglés fue adquirido por Apollo Global Management en diciembre de 2023 a través del vehículo Rock Bidco Ltd por 623 millones de euros, lo que supuso la salida de la compañía de la Bolsa de Londres para convertirse en una empresa privada. En ese momento, a nivel financiero, TRGC atravesaba una situación compleja. En el ejercicio de 2024, registró una pérdida antes de impuestos de 32,2 millones de libras, una cifra superior a los 19,6 millones perdidos en 2023 que se debieron, en gran medida, a gastos excepcionales de 48,5 millones de libras.

El negocio, sin embargo, seguía atrayendo clientes, con una facturación que creció un 5,4% en 2024 y donde con todas sus divisiones principales (Wagamama, Pubs y Concesiones) superaron al mercado en ventas comparables. Así, tras la adquisición, por la que el fondo pagó 80 centavos por acción en efectivo y cuyo valor de la empresa, incluyendo la deuda, se situó en 864 millones de dólares, la compañía se dividió en enero de 2025 en tres divisiones independientes (Wagamama, Pubs, y Concesiones junto con Barburrito) con sus propios arreglos de financiación.

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El fondo determinó que el desarrollo de TRG se serviría mejor como un negocio privado con un enfoque de inversión a largo plazo, lo que facilitaría la venta de dvisiones específicas y daría estabilidad. De hecho, en febrero de este año, fuentes de la compañía ya explicaron a la cadena de televisión inglesa Sky News que estaba sobre la mesa la idea de desprenderse del negocio de concesiones, tras 30 años desde su creación. Cinco meses después, ese mejor postor ha resultado ser Areas.