¿Cuánto dinero se puede transferir a un familiar sin declarar? Lo que realmente vigila Hacienda

Las transferencias bancarias entre familiares son una práctica habitual: padres que ayudan a sus hijos, abuelos que entregan dinero a sus nietos o familiares que se prestan una cantidad puntual para afrontar un gasto. Sin embargo, no todos estos movimientos tienen el mismo tratamiento fiscal. La clave no está únicamente en la cantidad transferida, sino en el motivo de la operación.

Si el dinero se entrega sin que exista obligación de devolverlo, Hacienda puede considerarlo una donación. En ese caso, la operación debe declararse a través del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, con independencia de que la cantidad sea alta o baja. En Baleares, este trámite se realiza mediante el modelo 651 de la Agència Tributària de les Illes Balears.

No existe un límite para donar dinero sin declarar

Una de las dudas más frecuentes es si existe una cantidad máxima que se pueda transferir a un familiar sin tener que declararla. La respuesta es clara: no hay un límite general que permita donar dinero sin tributar o sin presentar la autoliquidación correspondiente.

Por tanto, no es correcto afirmar que se puedan transferir hasta 10.000 euros a un familiar sin declarar. Ese umbral suele confundirse con otras obligaciones de control sobre movimientos de medios de pago, especialmente en efectivo o en operaciones con entrada o salida de dinero del país, pero no funciona como una exención fiscal para las donaciones familiares.

Dicho de otro modo: una transferencia de 2.000 euros puede tener que declararse si realmente es una donación, mientras que una transferencia de 20.000 euros puede no tributar como donación si se trata, por ejemplo, de la devolución documentada de un préstamo.

Qué movimientos pueden llamar la atención de Hacienda

Aunque no exista un límite único para declarar transferencias bancarias, las entidades financieras sí están obligadas a controlar determinados movimientos y a comunicar operaciones que puedan resultar sospechosas o relevantes desde el punto de vista fiscal o de prevención del blanqueo de capitales.

Entre los movimientos que pueden ser objeto de mayor seguimiento figuran las operaciones de importe elevado, los ingresos o retiradas frecuentes de efectivo, las transacciones sin justificación clara o los movimientos que no encajen con la actividad económica habitual del titular de la cuenta.

También existen obligaciones informativas que afectan a las entidades financieras, como la comunicación de determinadas imposiciones, disposiciones de fondos o cobros en efectivo cuando superan ciertos importes. Sin embargo, estos controles no significan que el ciudadano tenga automáticamente que declarar cualquier transferencia que supere una cifra concreta.

La diferencia entre transferencia, préstamo y donación

Para evitar problemas con Hacienda, es fundamental distinguir entre tres situaciones distintas.

Una transferencia ordinaria puede responder al pago de un gasto compartido, la devolución de una compra o el reparto de un coste familiar. En estos casos, lo recomendable es indicar siempre un concepto claro en la operación.

Un préstamo entre familiares implica que el dinero debe devolverse. Para que no se confunda con una donación, conviene documentarlo por escrito, especificar la cantidad entregada, el plazo de devolución y las condiciones pactadas, aunque no se cobren intereses.

Una donación, en cambio, se produce cuando una persona entrega dinero a otra sin recibir nada a cambio y sin que exista obligación de devolución. En este caso, debe liquidarse el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Qué ocurre si no se declara una donación

No declarar una donación puede acarrear problemas si Hacienda detecta el movimiento y considera que no está justificado. En ese caso, la Administración puede exigir el pago del impuesto correspondiente, además de recargos, intereses y posibles sanciones, en función de las circunstancias de cada caso.

Por eso, ante transferencias entre familiares, especialmente si son de cierta entidad, lo más prudente es dejar constancia del origen y finalidad del dinero. Un concepto bancario claro, un contrato de préstamo o la presentación del impuesto de donaciones pueden evitar futuros requerimientos.

Qué hay que hacer en Baleares

En Baleares, las donaciones de dinero deben declararse mediante el modelo 651 del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. La persona obligada a presentar la autoliquidación es quien recibe el dinero.

La cantidad a pagar dependerá de varios factores, entre ellos el importe donado, el grado de parentesco entre quien entrega y quien recibe el dinero, el patrimonio preexistente del beneficiario y las bonificaciones o reducciones aplicables en cada momento.

Por ello, antes de realizar una transferencia importante a un familiar, conviene tener claro si se trata de una ayuda puntual, un préstamo o una donación. La diferencia puede ser decisiva para evitar problemas con Hacienda.

La conclusión

No hay una cantidad exacta que pueda transferirse a un familiar sin declarar si el dinero se entrega como donación. El límite de 10.000 euros no debe interpretarse como una autorización para donar sin tributar, sino como uno de los umbrales que suelen aparecer en el control de determinados movimientos de dinero.

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La recomendación es sencilla: si el dinero se regala, debe declararse como donación; si se presta, debe documentarse como préstamo; y si corresponde a otro concepto, debe quedar claramente justificado.