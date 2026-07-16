El CZFB se alía con el Mobile World Capital para acelerar el 'tech-transfer' y la creación de 'spin-offs' en Barcelona

Ambos encabezan dos de los programas de aceleración de start-ups (iniciativas de apoyo temporal para hacer crecer a empresas emergentes) más codiciados de Barcelona y, desde este jueves, ambos colaborarán para que las innovaciones y las propuestas de valor de uno conecten con el otro, con el objetivo de fomentar el emprendimiento y acelerar la llegada al mercado de proyectos innovadores surgidos de la investigación (lo que se conoce como tech-transfer o transferencia tecnológica)

Así lo han comunicado el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) y la Fundación Mobile World Capital Barcelona (MWCapital), quienes, reunidos en el DFactory Barcelona han firmado un acuerdo para vincular The Collider, el programa de transferencia tecnológica de MWCapital que acompaña proyectos científicos en su salto del laboratorio al mercado, con la Logistics 4.0 Incubator del CZFB, especializada en el desarrollo de soluciones innovadoras para la cadena logística. Desde su creación en 2017, el primero ha contribuido a crear un total de 23 spin-off (startups de base científica), de las cuales 13 siguen activas en su porfolio actual. Por el lado del Consorci, su incubadora ha visto pasar a 80 start-ups en menos de tres años, con una tasa de supervivencia emrpesarial que supera el 90%.

Conectar ciencia, empresa e industria

Aunque el acuerdo tiene carácter no vinculante (se trata de un sello simbólico, no de un contrato formal), ambas entidades se comprometen a explorar oportunidades de colaboración, compartir conocimiento y participar conjuntamente en proyectos y actividades que impulsen la innovación. ¿Y cómo planean hacerlo? Pues, entre las posibles líneas de actuación figuran la organización de eventos, el intercambio de experiencias y el desarrollo de iniciativas relacionadas con la transferencia tecnológica.

La directora general del CZFB, Blanca Sorigué, ha asegurado que esta alianza supone "un paso estratégico para conectar el talento científico y empresarial con las necesidades reales del sector logístico y la industria 4.0", además de contribuir a generar nuevas oportunidades de emprendimiento y reforzar el posicionamiento de Barcelona como hub internacional de innovación.

En la misma línea, la directora general de Mobile World Capital Barcelona, Laia Corbella, ha destacado que la ciudad dispone de "un ecosistema único de talento, investigación e innovación" y ha subrayado que el acuerdo permitirá combinar la experiencia de ambas organizaciones para transformar el conocimiento en soluciones tecnológicas con impacto económico y social.

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Los beneficios, en realidad, son mutuos, pues con esta colaboración el CZFB avanza en su vocación de convertir el DFactory Barcelona como uno de los principales polos de innovación industrial del sur de Europa, mientras que MWCapital amplía su estrategia de transferencia tecnológica más allá del ámbito del Mobile World Congress.