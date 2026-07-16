La Cambra amplía a diez sus 'sillas de plata' para grandes empresas

El plenario de la Cambra de Comerç ha votado este jueves a favor del cambio en su normativa interna que da más poder y presencia a las grandes empresas en la entidad ampliando de dos a diez el número de las conocidas como 'sillas de plata'. La decisión fue adoptada en primera instancia el pasado 8 de julio por el comité ejecutivo de la institución que preside Josep Santacreu y ha sido ratificada hoy en votación.

En concreto, la Cambra plantea que del total de 60 miembros de su plenario, 44 sean elegidos en las elecciones camarales -que se celebran cada cuatro años-, con otros seis nombrados a propuesta de las organizaciones empresariales más representativas (Foment y Pimec) y los diez restantes para empresas que hagan una aportación económica. Hasta ahora, el plenario de la Cambra contaba con 60 miembros, de los cuales 52 salían de las elecciones, 6 de Foment y Pimec y sólo dos estaban reservados a empresas que hacían aportaciones económicas, las denominadas sillas de plata.

La normativa actual permitía determinar un número de asientos de pago entre los dos y los 14 miembros, y finalmente el equipo de gobierno de la Cambra ha decidido elevarlos hasta los 10 miembros.

La figura de las 'sillas de plata' fue cuestionada por el anterior equipo de gobierno de la Cambra, el de Eines de País, que llevó a la presidencia de la institución a Joan Canadell y Mònica Roca. Durante su mandato, decidieron reducir de 14 a 2 los asientos de pago, conocidos como 'sillas de plata', pero dado que ninguna empresa pujó por esos puestos, estos quedaron vacantes.

La reducción de Eines de País

La decisión de Eines de País venía motivada por dos razones de fondo: en primer lugar, Eines logró su inesperada victoria electoral de 2019 con la movilización de pymes y autónomos vinculados a la asociación independentista ANC. En segundo lugar, en entornos soberanistas se señaló entonces a las grandes empresas contrarias a la independencia, por lo que se trató de minimizar su peso en el plenario.

Históricamente, entre las empresas que habían ocupado estos asientos de pago en la Cambra estaban CaixaBank, Banco Sabadell, Banco Mediolanum, Criteria, Deloitte, Indra, Racc o Damm.

Con la llegada del nuevo equipo de gobierno comandado por Josep Santacreu se abrió un proceso para cubrir ambas vocalías y finalmente las han acabado ocupando Criteria, brazo inversor de la Fundación La Caixa, y el Real Automóvil Club de Cataluña (RACC).

La normativa actual establece que estas vocalías de pago requieren una aportación voluntaria a la institución de al menos 75.000 euros al año.

Razones filosóficas y económicas

El cambio legal ratificado este jueves por la tarde afecta a la estructura del censo electoral, de forma que este nuevo reparto de los miembros del plenario estará vigente de cara a los próximos comicios camerales, previstas para 2027.

En el trasfondo de la decisión está el hecho de que Santacreu quería equilibrar el peso de autónomos, pymes y grandes empresas en el plenario. En una entrevista a Efe, Santacreu avanzó en junio que quería llevar a cabo este cambio para que las grandes empresas tuvieran una presencia acorde a su peso en la economía catalana, ya que consideraba que estaban "infrarrepresentadas".

Fuentes empresariales consultadas por EL PERIÓDICO apuntan que el factor económico también debe ser tenido en cuenta. Pasando de dos a diez las sillas de pago, la entidad obtendrá 600.000 euros anuales más que en la actualidad.

La medida, sin embargo, ha chocado con la oposición de Pimec. La patronal de las pymes, presidida por Antoni Cañete, ha expresado su rechazo a la ampliación de las sillas de plata en estas últimas semanas. Pimec mantiene una compleja relación con Eines de País, con la que en ocasiones ha compartido objetivos, y ha defendido que el pleno de la Cambra debe ser lo más democrático posible y estar al margen de la capacidad económica de sus integrantes.