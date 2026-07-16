El absentismo laboral alcanza máximos históricos en España y ya cuesta más de 59.000 millones al año

El absentismo laboral sigue creciendo en España y ya se ha convertido en uno de los principales desafíos para el mercado laboral y para la sostenibilidad del sistema de protección social. Durante 2025 se perdió el 7,6% de todas las horas pactadas de trabajo, la cifra más alta de toda la serie histórica y 0,34 puntos más que un año antes, según el XV Informe Adecco sobre Absentismo Laboral.

Traducido a términos económicos, el impacto alcanza ya los 59.109 millones de euros, el equivalente al 3,7% del Producto Interior Bruto (PIB) español. La cifra supera el presupuesto anual de numerosos ministerios y sitúa el absentismo entre las mayores ineficiencias estructurales de la economía española.

Detrás de ese porcentaje se esconde una realidad aún más gráfica: cada jornada laboral faltan a su puesto de trabajo una media de 1,5 millones de trabajadores, la inmensa mayoría debido a procesos de incapacidad temporal derivados de enfermedades comunes o accidentes no laborales.

De hecho, la incapacidad temporal explica por sí sola el 78% del absentismo total, representando el 5,95% de las horas pactadas, también en máximos históricos.

La industria lidera el absentismo en España

Aunque el debate público suele centrarse en las bajas laborales en términos generales, la incidencia del absentismo no es homogénea entre actividades económicas.

La industria vuelve a situarse como el sector más afectado, con una tasa cercana al 8,2%, por delante de los servicios y muy por encima de la construcción, que registra el menor nivel de ausencias laborales, con un 6,3%.

Los expertos apuntan a varios factores para explicar estas diferencias, como pueden ser el tener unas plantillas más envejecidas, un mayor desgaste físico, una elevada incidencia de trastornos musculoesqueléticos y una mayor exposición a riesgos laborales.

El informe recuerda además que las comparaciones internacionales deben realizarse con precaución, ya que España mide el absentismo mediante las horas no trabajadas sobre las horas pactadas, mientras otros países utilizan metodologías distintas, lo que suele distorsionar los rankings europeos.

País Vasco, Canarias y Cantabria concentran las tasas más elevadas

Por territorios, el mapa tampoco es uniforme. País Vasco, Canarias y Cantabria registran las tasas más elevadas del país, situándose alrededor del 9,6%, mientras que Baleares, con un 6,2%, presenta el menor nivel de absentismo.

La diferencia entre comunidades supera los tres puntos porcentuales y refleja, según los especialistas, el peso de determinados sectores productivos, el envejecimiento de la población trabajadora y las distintas dinámicas del mercado laboral regional.

La salud mental ya es la gran preocupación

Si hay un fenómeno que explica buena parte del incremento de las bajas laborales es el crecimiento de los problemas relacionados con la salud mental.

Las bajas vinculadas a ansiedad, depresión o agotamiento emocional se han disparado un 111% en los últimos cinco años y ya constituyen la segunda causa de incapacidad temporal por número de procesos y la primera por duración media.

A diferencia de otras patologías, estos procesos suelen prolongarse durante más tiempo y presentan una mayor probabilidad de recaída, lo que multiplica su impacto tanto para las empresas como para la Seguridad Social.

Los especialistas apuntan además a un fenómeno menos visible pero cada vez más extendido: el denominado presentismo, es decir, trabajadores que acuden a su puesto pese a sufrir problemas físicos o psicológicos que reducen significativamente su rendimiento.

Diversos estudios europeos estiman que el coste económico del presentismo puede llegar incluso a superar al del absentismo tradicional.

Un debate que trasciende a trabajadores y empresas

El incremento de las bajas laborales ha reabierto el debate sobre la gestión de la incapacidad temporal en España, especialmente tras las recientes declaraciones políticas y también empresariales sobre el fenómeno.

Sin embargo, los expertos insisten en que el aumento del absentismo responde a una combinación de factores mucho más amplia, como el ya mencionado envejecimiento de la población trabajadora, la saturación de la atención primaria, el incremento de las enfermedades mentales y la cronificación de determinadas patologías.

También es posible que influya hecho de que España dispone de un sistema de cobertura universal de incapacidad temporal que protege las rentas de los trabajadores durante los procesos de enfermedad, algo que no ocurre en otros mercados laborales como el estadounidense.

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Mientras tanto, los datos continúan marcando récords y convierten al absentismo en uno de los grandes retos pendientes para empresas, administraciones y sistema sanitario durante los próximos años.