La venta del edificio Estel y la Torre RBA elevan la inversión en el mercado inmobiliario catalán a 1.500 millones, su tercer mejor semestre desde 2007

Transcurrían apenas treinta días desde el inicio del año cuando InmoCaixa, la filial inmobiliaria de CriteriaCaixa, anunció formalmente la compra del edificio de oficinas Estel por 385 millones de euros, cuyo principal inquilino es la farmacéutica AstraZeneca y hasta entonces propiedad de los fondos Bain Capital y Freo. Cinco meses después, la capital catalana presenciaba otra gran operación inmobiliaria, también de un edificio corporativo aunque, esta vez, aún en manos de sus propietarios. Situado en la avenida Diagonal 189, a la altura del barrio de Poblenou, el 10 de junio Grupo Icyesa —brazo inversor de la familia Llarás, propietaria también de la cadena hotelera Onyx— se hizo con la conocida como Torre RBA por 100 millones de euros, edificio que desde su construcción en 2010 había albergado la sede de la editorial española RBA, propietaria de revistas como National Geographic, Lecturas o El Mueble.

Ambas operaciones, intermediadas por la inmobiliaria CBRE mediante procesos off-market (es decir, cerrados de forma privada y directa entre las partes, sin salir a mercado abierto), constituyen hasta el 32% de la inversión inmobiliaria en Catalunya durante el primer semestre de 2026, que alcanzó la cifra récord de 1.500 millones de euros según los datos de CBRE. Para la inmobiliaria, este volumen convierte a la primera mitad del año en el tercer mejor primer semestre desde 2007, únicamente por detrás de los registros excepcionales de 2022 (1.899 millones de euros) y 2025 (1.662 millones). Y más allá de las cifras, su director ejecutivo en Barcelona, Xavier Güell, señala que "reflejan la confianza de los inversores en los fundamentales del mercado catalán, así como el atractivo de Barcelona como destino para el capital nacional e internacional". Si se compara la cifra con el histórico acumulado en los últimos diez años, esta "se sitúa cerca de un 40% por encima de la media para este periodo".

Vistas de barcelona desde la torre Estel. / Zowy Voeten / EPC

Las oficinas aglutinan el 50% de la inversión

Por sectores, el de las oficinas se erigió por encima del resto con diferencia, al concentrar más de la mitad del capital transaccionado en la región, con más de 780 millones de euros invertidos, un 40% más que en el mismo periodo de 2025 y superando ya el volumen registrado en el conjunto del pasado ejercicio (760 millones de euros). Más allá de las transacciones mencionadas, destaca también la adquisición por parte de Meridia Capital, el fondo de inversión liderado por Javier Faus, de dos edificios de oficinas ubicados en el Carrer de la Constitució 1 y 3 de Sant Just Desvern (Barcelona), con más de 18.000 metros cuadrados de superficie, para su reconversión en serviced apartments (apartamentos de corta o media estancia con sercicios incluidos) una estrategia que CBRE traslada como "ampliamente consolidada en Madrid aunque todavía poco frecuente en el mercado catalán". La operación, cuyo valor no ha trascendido pero que fuentes del mercado sitúan en 20 millones, se enmarca en una estrategia para reposicionar activos infrautilizados.

A las oficinas le sigue el segmento residencial, que ocupó la segunda posición por volumen de inversión, superando los 200 millones de euros, un 43% más que en el primer semestre de 2025. Sin embargo, CBRE destaca que a pesar de este aumento, "el actual entorno regulatorio continúa frenando la entrada de capital destinado al desarrollo de nueva vivienda en alquiler, dificultando la generación de nueva oferta residencial", lo que indica que el número de transacciones fue menor y la cifra bebe de grandes operaciones ligadas al sector Living, donde las residencias de estudiantes concentraron el 62% de la inversión.

Sede RBA. Avenida Diagonal, 189 / ZOWY VOETEN / EPC

El retail despega con un buen comportamiento

Por su parte, el retail (locales comerciales) protagonizó uno de los comportamientos más destacados del semestre, con más de 190 millones de euros transaccionados, lo que equivale a más del 70% de todo el volumen registrado en el sector en Catalunya durante el conjunto de 2025. El sector hotelero acumuló algo más de 180 millones de euros de inversión, con actividad concentrada principalmente en Barcelona, aunque también con un número significativo de operaciones en destinos turísticos de la costa catalana. En paralelo, el segmento industrial y logístico rozó los 170 millones de euros, mientras que los activos alternativos y healthcare superaron conjuntamente los 100 millones de euros transaccionados.

De cara a los próximos meses, la inmobiliaria prevé que la actividad inversora mantenga el ritmo, "apoyada en un pipeline relevante de operaciones y la disponibilidad de capital". A su vez, trasladan que "la combinación de rentabilidades competitivas, una mayor liquidez en los mercados, acceso a la financiación y el creciente interés internacional por España sitúan al inmobiliario catalán en una posición favorable", con Barcelona como centro neurálgico de las operaciones en la región.