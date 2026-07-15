Ni clientes bancarios ni turistas: estos son los primeros españoles que podrán pagar con el euro digital

El euro digital ya tiene fecha para sus primeras pruebas reales, pero hay una mala noticia para quienes esperaban ser de los primeros en probarlo: ni los clientes de los bancos ni los ciudadanos en general podrán utilizar inicialmente la futura moneda digital europea.

El Banco Central Europeo (BCE) ha decidido que el primer gran piloto del euro digital, previsto para arrancar durante el segundo semestre de 2027, quede restringido a un grupo muy concreto de participantes. Estos son empleados del BCE, trabajadores de los bancos centrales nacionales de la eurozona y comercios seleccionados que participarán en las pruebas. Entre ellos estarán también empleados del Banco de España.

La decisión forma parte del ejercicio piloto con el que el Eurosistema quiere comprobar si la futura moneda digital europea funciona correctamente antes de tomar una decisión definitiva sobre su lanzamiento.

¿Qué podrán hacer con el euro digital durante las pruebas?

Según ha explicado oficialmente el BCE, los participantes podrán realizar pagos entre particulares y también compras en establecimientos adheridos al piloto. El objetivo es reproducir situaciones cotidianas y comprobar si la experiencia es similar a la de utilizar efectivo, una tarjeta o el móvil.

Los usuarios autorizados podrán:

Enviar dinero a otras personas utilizando euros digitales.

utilizando euros digitales. Pagar en comercios físicos , incluidos establecimientos con terminales de pago tradicionales.

, incluidos establecimientos con terminales de pago tradicionales. Comprar a través de internet utilizando la nueva moneda digital.

utilizando la nueva moneda digital. Realizar pagos desde el móvil .

. Incluso efectuar operaciones sin conexión a internet, una de las funcionalidades más innovadoras del proyecto y una de las principales diferencias respecto a otros sistemas de pago digitales actuales.

Para las pruebas, el BCE utilizará una versión beta del euro digital que será muy similar desde el punto de vista técnico y operativo al diseño previsto para la moneda definitiva, aunque todavía no tendrá curso legal ni podrá utilizarse fuera del entorno controlado del piloto.

Los comercios también formarán parte del experimento

El ensayo no se limitará a pagos entre empleados de los bancos centrales. El BCE también incorporará a cafeterías, restaurantes y otros negocios que prestan servicios cotidianos, con el objetivo de comprobar cómo sería aceptar pagos en euros digitales en condiciones reales.

Para ello, el organismo ha seleccionado a 36 proveedores de servicios de pago de toda la zona euro, encargados de desarrollar la infraestructura necesaria para procesar estas operaciones.

España contará con dos representantes entre los participantes: por un lado, una alianza formada por Abanca, Ibercaja, Unicaja, Cecabank, Bizum y Deloitte y, por otro, la fintech madrileña Sipay, que participará desde el lado del comercio y de la aceptación de pagos.

¿Cuándo podrá usarlo el resto de ciudadanos?

La respuesta corta es que todavía no hay fecha. El euro digital continúa en fase preparatoria y su lanzamiento definitivo dependerá de dos factores:

Aprobación del marco legislativo europeo. Decisión posterior del Consejo de Gobierno del BCE sobre su emisión definitiva.

En cualquier caso, el BCE insiste en que, si finalmente ve la luz, el euro digital no sustituirá al efectivo, sino que convivirá con monedas y billetes como una nueva opción de pago pública y digital para los ciudadanos europeos, aunque sí que confirmó, hace más de un año, que es probable que sustituya a 5 de cada 10 euros en efectivo.

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Por el momento, los primeros cafés pagados con euros digitales en España no saldrán del bolsillo de consumidores ni ahorradores, sino del de empleados del Banco de España y de otros supervisores europeos convertidos, durante unos meses, en los primeros usuarios de la futura moneda digital europea.